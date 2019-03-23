Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millet bunlara hak ettikleri cevabı sandıkta defalarca verdi. İnşallah bu seçim, milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerine 8 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKM Hipodrom’da "Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi"ni gerçekleştirdi. Mitingin açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdağan, HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli’nin açıklamalarına değindi. Türkiye’de Kürdistan diye bir yer olmadığının altını çizen Erdağan, "Sen Kürdistan’da mı yaşamak istiyorsun? Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var, defol git orada yaşa. Seninle gelecek olanlar varsa onları da al yanına onlarla beraber git. Ama Türkiye’yi biz size böldürtmeyiz" mesajını verdi.

"Proje tamamlandı ihale sürecine girildi"

Millet İttifakı’nın her türlü yalanı söylediğini ifade eden Erdoğan, milletin defalarca hak ettikleri cevabı sandıkta vermesine rağmen, yarabbi şükür deyip yollarına devam ettiklerini söyledi. "İnşallah bu seçim, milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır" diyen Erdoğan özellikle Ankara konusunda çok hassas olduklarını belirti ve ardından son 17 yılda Ankara için yapılan hizmetleri içeren bir sinevizyonu izletti. Erdoğan, Türkiye’nin enerji, tarım ve dış politika ile yükseleceğini belirterek, eğitimde yapılan hizmetleri sıraladı. Ankara’da yıkılan 19 Mayıs Stadının yerine maliyeti yaklaşık bir buçuk katrilyon lira olan 55 bin seyirci kapasiteli stadyum yapılacağını söyleyen Erdoğan, proje çalışmalarının tamamlandığını ve ihale sürecine girildiğini aktardı. Erdoğan, 3 gün önce açılışı gerçekleştirilen Ankapark’a 360 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Sağlık sektöründeki hizmetlere de değinen Erdoğan, toplam 141 sağlık tesisinin kazandırıldığını, yatak kapasitesi 3 bin 704 olan Bilkent Şehir Hastanesinin açılışının 14 Mart Tıp Bayramı’nda yapıldığını hatırlattı. Erdoğan Ankara’da ikinci şehir hastanesinin ise Etlik’te yapıldığı bilgisini verdi.

Ankara’ya toplamda 132 kilometre uzunluğunda metro projesi olduğunu açıklayan Erdoğan, diğer yandan Ankara’nın her iki istikamete doğru 15 kilometre uzatılacağını bildirdi.