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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu trenden inen bir daha binemez (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 21:05 | Son Güncelleme

KADINLAR BULUŞMASINA KATILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen 'Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması' etkinliğine katıldı.

KADINLAR BULUŞMASINA KATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen 'Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması' etkinliğine katıldı. Salona girişinde kadınlar tarafından zılgıtlarla karşılanan Erdoğan, platforma çıkarak kadınlara seslendi.
Kadınların gününü kutlayan ve kadınlara yönelik çok haksızlık yapıldığı anlatan Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"İnsan dediğimiz varlığın bir yanı erkek bir yanı da kadındır. Kadınlara çok haksızlık, adaletsizlik yapılmıştır. Kadınları bu tür haksızlıklardan kurtarmak istediğini söyleyenler onları daha kötü bir duruma sürüklemiştir. Hep kadınlarımızın yanında yer aldık. Kadınlarımızı hak ettikleri yere getirmek için gayret ettik. İstanbul il başkanlığı ve Beyoğlu belediye adaylığından başlayarak sorumluluk üstlendiğim her dönemde kadınlarımızla beraber yürüdük. Kadınlarımız hep en önde yer alıyor. Merhum annem ile eşim ve kızlarım en büyük destekçim olmuşlardır. Kadın eli değmesi diyoruz ya kadın ellerinin değmesi sayesinde bu günlere gelmişimdir."
Anadolu kadınının çilekeş olduğunu ama hep ayakta kaldığını vurgulayan Erdoğan, "Bu topraklara 'vatanımız' diye sarılabiliyorsak bunda kadınlarımızın önemli bir yeri vardır. 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısına aslanlar gibi dikilen kadınlarımızı ömrümüz boyunca şükranla yad edeceğiz. Kadınlarımızı niçin toplumsal hayatta hak etikleri yere ulaştırmamız gerektiğinin en somut halidir. Biz kadınlarımıza partimizde hep öncelik veriyoruz. AK Parti'nin kadın kollarında 4,5 milyon kadın üyemiz var ve kabinede iki kadın bakanımız var" dedi.
Salonu dolduran kadınların tezahüratları altında konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güçlü aile yapısı ile onlarca badirenin altından kalktığını hatırlatarak, şöyle dedi:
"Bunun için aile yapımızı sarsmaya yönelik saldırılar altındayız. Bu saldırılar dolaylı yolla yapılıyor. Bireyi ailesinden kopardığınızda onu istediğiniz gibi savunmanız, korkutmanız, kullanmanız kolaylaşır. Şehirleşmenin artmasıyla anne baba çocuklar ve torunlardan oluşan geniş aile ciddi oranda ortadan kalktı. Çekirdek aileye döndük. Birileri buna bile tahammül edemiyor. Böyle bir felakete asla izin vermeyeceğiz. 3 çocuk tavsiyemi özel hayata müdahale gibi göstermek için çabalıyor. Urfalı kardeşlerim bu tabloda çok parlak. Bugün 4 çocuğa sahip olduğum için Rabbime hamd ediyorum. Ama az, keşke daha çok olsaydı."
Erdoğan’ın konuşmasının ardından Muazzez Ersoy ve yerel sanatçılar sahne alarak şarkılarını seslendirdi.

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