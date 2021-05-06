HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla iftar yaptı

06.05.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021'de düzenlenen Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcularla iftar yaptı

Çankaya Köşkü'nde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da hazır bulunduğu yemeğe boks, eskrim, jimnastik, güreş, halter ve tekvando branşlarında madalya kazanan şu sporcular katıldı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle iftarda bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle iftarda bir araya geldi

"Büşra Işıldar, Nisanur Erbil, Ferhat Arıcan, Elif Çolak, Sıla Karakuş, Adem Asil, Süleyman Atlı, Taha Akgül, Süleyman Karadeniz, Yunus Emre Başar, Rıza Kayaalp, Murat Fırat, Muhammed Furkan Özbek, Sümeyye Kentli, Berfin Altun, Rabia Kaya, Şaziye Erdoğan, Melike Günal, Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün." (AA)

E0uZsYnX0Ac-rpv

E0uZsYnX0AgMLbv

E0uZsYoXIAIaz8x

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalarBakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan iftar

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

"Yeni saçsız halime alıştım" notuyla paylaştı

"Yeni saçsız halime alıştım" notuyla paylaştı

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

Thodex'in kurucusu böyle görüntülendi

Thodex'in kurucusu böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.