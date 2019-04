Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hep birlikte hangi hedefe yönelirsek yönelelim, başaramama ihtimalimiz yoktur. Cumhur İttifakı’nın lokomotifi olduğu Türkiye ortak paydasını ne kadar büyütürsek bu başarıya daha kolay ulaşırız. Diğer ittifaklara oy veren vatandaşlarımızla ilgili asla bir kırgınlığımız, kızgınlığımız yoktur ve olamaz. CHP yönetimi başkadır CHP’ye oy veren vatandaşlarımız başkadır. Önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4,5 yıl var" dedi. AK Parti’nin Kızılcahamam’da yapılan 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomide dengelenme devam etti. Tüm verilerin yükselişe işaret ettiğini görüyoruz. Filanca yabancı finans kurumu şöyle diyormuş, filanca devlet ülkemize şaşı bakıyormuş, filanca kesim saçma sapan yollara tevessül ediyormuş. Bunların hiçbirinin zerre kadar kıymeti yoktur. Asıl olan ülke ve millet olarak bizim ne istediğimiz, ne yaptığımız, nereye varmak istediğimizdir. Geçmişteki tecrübelerimiz bize önümüzdeki 4,5 yılda çok önemli başarılara imza atacağımızın güvenini veriyor. Önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4,5 yıl var. Potansiyelimizi yeniden harekete geçireceğimiz bir döneme girdik. Bizi yine rahat bırakmayacaklar. Birileri ısrarla 2023 hedeflerimizi bir hayal, bir serap gibi göstermeye çalışıyor. Halbuki biz hep birlikte bu hedeflere inanıp çalışırsak 2023’te çok daha ötesine geçmemiz mümkündür. Yaşadıklarımız bize saldırılarla nasıl mücadele edeceğimizi göstermiştir. Bundan sonra her şey daha kolay olacaktır. Ticaret erbabımızdan bir ricada bulunmak istiyorum. Onları Corc, Hans buralara getirmedi. Onları bu millet buralara getirdi. Şu anda bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Biz yatırımcımızın girişimcimizin karşısında değiliz. Ama bu ülkenin karşısında olanlar bilsin ki bizi karşılarında bulurlar. Kalkıp da fırsatçılığa girişirlerse kusura bakmasınlar biz milletimizin yanında yer almaya mecburuz. Türkiye her alanda olduğu gibi ekonomide de öyle bir ülkedir ki buzdağı gibi görmeyen kısmı görünen kısmından daha büyüktür. Potansiyelimiz kullandığı imkanlarından kat ve kat daha fazladır" dedi.

"CHP yönetimi başkadır CHP’ye oy veren vatandaşlarımız başkadır" Yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Hep birlikte hangi hedefe yönelirsek yönelelim, başaramama ihtimalimiz yoktur. Cumhur İttifakı’nın lokomotifi olduğu Türkiye ortak paydasını ne kadar büyütürsek bu başarıya daha kolay ulaşırız. Diğer ittifaklara oy veren vatandaşlarımızla ilgili asla bir kırgınlığımız, kızgınlığımız yoktur ve olamaz. Neden desteklerini alamadığımızın muhasebesini kendi içimizde yapmakla mükellefiz. CHP yönetimi başkadır CHP’ye oy veren vatandaşlarımız başkadır. Biz saldırıyı açık bir dille kınadık. Biz, şehit yakınlarının ve koskoca bir ilçe halkının taciz edilmesine, tariz edilmesine, terörist ithamına ve hakarete maruz kalmasına karşı çıkıyoruz. Biz terör örgütün güdümündeki partiyle birlikte olursanız şehitlerimizin kemiklerini sızlatırsınız diyoruz onlar olayı meşrulaştırma olarak gösteriyor. Sen Çubuk’taki vatandaşlarım zaten yaralı onları taciz edeceksin, teröristlerle eş duruma getireceksin. Biz kimseyi linç etmiyoruz şehitlerimizin aziz hatıralarını savunuyoruz. CHP kafası ’biz sırtımızı PKK’ya dayıyoruz’ diyen partiyle ittifak yapan sanki kendileri değilmiş gibi Kuvayı Milliye’den dem vuruyor.Bunu ben demiyorum bunu Kandil’deki adam diyor. Ne diyor ’biz CHP ile ittifak yapacağız’ diyor.Türkiye’de özellikle yerli ve milli olan her şeye yönelik linç kampanyası söz konusu olduğunda kimse CHP’nin eline su dökemez. Gerek partide gerek yönetimde, bizimle birlikte yol yürüyen her bir arkadaşımızın milletimizin tamamına karşı sorumlu olduğunun bilinciyle hareket etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"AK Parti 82 milyon vatandaşımızın her birinin umut kapısıdır"

AK Parti’li belediye başkanlarına vatandaşlarla iç içe bir hizmet anlayışında olmaları gerektiği çağrısı yapan Erdoğan, yatay mimaride olan ısrarını yineledi. Erdoğan konuşmasının devamında, "AK Parti 82 milyon vatandaşımızın her birinin umut kapısıdır. Hiç kimsenin şahsi ajandası, Türkiye’nin ve artık kaderi ülkemizle bütünleşmiş olan AK Parti’nin misyonunun önüne geçemez. Kendisini ülkesinden ve partisinden büyük görerek bu yolda yürümeye kalkanlar zaten baştan kaybetmiştir. Böylelerinin Türkiye’ye ve AK Parti’ye kaybettirmesine de izin veremeyiz. Bizim mücadelemiz CHP’ye oy verenleri bu çarpık zihniyetten kurtarma mücadelesidir. Arkadaşlar tevazu içinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. ’Elim kirlenir’ diye eli sıkmayan bir belediye başkan adayımız varsa kaybeder ve kaybetti. Siz belediye başkanlarımız el de sıkacaksınız vatandaşlarımızla kucaklaşacaksınız. Kendisini ülkesinden ve partisinden büyük görerek bu yolda yürümeye kalkanlar zaten baştan kaybetmiştir. Böylelerinin Türkiye’ye AK Parti’ye kaybettirmesine izin veremeyiz. Arkadaşlar kimlerle oturuyorsunuz kimlerle kalkıyorsunuz buna da çok dikkat etmeniz lazım. Eğer bizler hakikaten bu tür insanlarla oturup kalkarsak bunun bedelini bize halk ağır ödetir. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Terör tehdidi altındaki ülkemizde yöneticilerimizin güvenliğini elbette sağlayacağız ama bunu asla bir saltanat haline getirmeyeceğiz. Az önce bir büyükşehir belediye başkanım bana ’20 küsür kat inşaat yapıyorlar bunu yıkabilir miyim’ dedi. Hiç tereddüt etme yık dedim. Biz yatay mimari diyoruz. İstisnalar kaideyi bozmaz. Bundan içimizde rahatsız olanlar da olabilir. Millete en iyi hizmeti kim yapıyorsa onunla yola devam etmek, ülkenin ve partimizin yöneticisi olarak bizim görevimizdir. Burada şimdi ben tüm belediye başkanlarıma bu konularda hassas olmalarını özellikle rica ediyorum. Biz yatay mimari diyoruz. İstisnalar kaideyi bozmaz. Biz özellikle yerel mimari başta olmak üzere adımlarımızı buna göre atmalıyız. Bu konuda tereddütler varsa yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımla irtibat kuracaksınız ona göre adımlarımızı atacağız. Böyle bir konuda izin verilsin mi verilmesin mi hep birlikte oturur konuşur adımı ona göre atarız. Şehirlerin yapılmasında planlamasında bunlara dikkat etmemiz lazım. Her alanda adaleti gözeteceğiz" dedi.