Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs töreninde açıklamalar

Samsun'daki 19 Mayıs törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ve bakanlar katılıyor.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını tazimle yadediyorum.

Biz kökü tarihin binlerce yıllık derinliklerine uzanan bir millet ve devletiz. Sadece 16 devletimizin 2200 yılı aşkın bir geçmişi vardır. Avrupa'dan Rusya'ya ve Orta Asya'ya, oradan Moğolistan'a, Çin'e, Hindistan'a, Afganistan'a, İran'a, Kuzey Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada ecdadımız devlet kurmuş, hüküm sürmüştür.

Yaklaşık 1000 yıl önce Sultan Alparslan'ın Malazgirt zaferi aynı zamanda milletimiz için geleceği kuracağı yeni bir coğrafyanın kapılarının açılacağının müjdesidir. Söğüt'te toprağa dikilen Osmanlı çınarı 600 yıl gururla bayrağımızı dalgalandırmıştır.

Osmanlı'nın takati kesildiğinde de yerini taze bir nefes olarak Cumhuriyetimiz almıştır. Gazi Mustafa Kemal, Samsun'a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı'nın en parlak subayı olarak ayak basmıştır. Arkadaşlarının her biri aynı payeyi taşıyordu. Ankara'ya kadar süren uzun yolculuğu boyunca kendisiyle birlikte hareket eden her komutanın, her kamu görevlisinin sıfatı aynıydı."