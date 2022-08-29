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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

29.08.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şunları ifade etti:

"Bugün, Büyük Zafer’in 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Milletimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir yanında hayatlarını idame ettiren tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum.

Bayram sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimiz, her türlü yokluk ve imkânsızlığa rağmen yürüttüğü kurtuluş mücadelesini, 30 Ağustos 1922’de kesin ve tartışmasız bir zaferle neticelendirmiştir.
Büyük Zafer’le birlikte bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir.

30 Ağustos, esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında Türk Milleti’nin neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olmuştur.

Milletimiz, düşman boyunduruğu altında bir gün bile kalmaktansa, ölümü öldüren bir cesaretle şehadete yürümüş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır.

Son olarak 15 Temmuz gecesi yaşananlar, Büyük Taarruz’a ilham veren sarsılmaz iradenin kalplerde halen canlı olduğunu tekrar göstermiştir.

Türkiye, mazisinden aldığı güçle, aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Tüm insanlığı derinden sarsan koronavirüs salgınını başarıyla yöneten ülkemiz, küresel ekonomik krizi de fırsata çeviren adımlar atmaktadır.

Artan üretim kapasitesi, her ay rekorlar kıran ihracatı, savunma sanayiinde hayata geçirdiği projeleri ve bölgesel sorunların çözümünde üstlendiği sorumluluklarla Türkiye, yeni dünya sisteminde hak ettiği yeri almaktadır.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır.

Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’i ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum.

Vatanımız uğruna bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennet olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Recep Tayyip Erdoğan
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