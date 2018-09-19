Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’li şirketlerin temsilcileriyle kritik görüşme

TOPLANTIYA 30 ŞİRKETİN YÖNETİCİSİ KATILIYOR

Toplantıya 30 civarında şirketin yöneticisi katılıyor.

Bu kapsamda toplantıda, Türkiye’deki en büyük AmCham (Türk Amerikan işadamları Derneği) ve YASED üyesi yerleşik firmalar bulunuyor.

Microsoft ve Google gibi firmaların yöneticilerinin de toplantıda hazır bulunacağı belirtilmişti.

SON EKONOMİK GELİŞMELER KONUSU GÜNDEMDE

Bilişimden gıda sektörüne birçok firma yöneticisinin katılacağı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler ve son ekonomik gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

