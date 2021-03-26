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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin yeni kadrosuna ilk talimat

26.03.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'de kongreyle yeni yönetim kadroları belli olurken, düzenlenen ilk MKYK'da Erdoğan'ın partililere verdiği talimat da ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin yeni kadrosuna ilk talimat

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'yle birlikte yeni dönem de başladı. Sayısı 50'den 75'e çıkarılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) açıklanırken, Erdoğan'ın belirlediği MYK üyerleri de belli oldu. "2023'e hazırlık" olarak nitelendirilen kongre sonrası Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, belirlenen yeni isimlerle birlikte ilk MKYK toplantısını da gerçekleştirdi.

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ERDOĞAN'IN İLK TALİMATI

Kritik toplantıda, özellikle 2023 yolunda birçok konu görüşürlürken, Erdoğan'ın partililere verdiği ilk talimat da ortaya çıktı. Milliyet'ten Ayşegül Kahveci'nin haberine göre Erdoğan'ın kurmaylarına ilk talimatı 'sahaya inin' oldu. Kongreyle birlikte 2023 çalışmalarına da hız verilirken, Erdoğan'ın, herkesin kendi bölgesinde daha çok çalışması gerektiğini vurguladığı da aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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