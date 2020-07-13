HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya kararıyla ilgili yeni açıklama: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya kararıyla ilgili yeni açıklama: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2020 08:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla ilgili duygularını anlattı. "O gece nasıl uyudunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya kararıyla ilgili yeni açıklama: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

Gazeteci Cengiz Er, Ayasofya'yı ibadete açan ve yönetimini Diyanet İşleri Başkanlığı'na devreden Danıştay kararının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuğunu aktardı.

ERDOĞAN: SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR UYUMADIM

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Er, "Sayın Cumhurbaşkanımla konuştum ve ailemizin büyüğü olarak o tarihi Ayasofya nutku için tebrik ettim. Bir de gazeteci sorusu sordum tabii; O gece nasıl uyudunuz? 'Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım' dedi. Nasıl uyusun ki... Kime nasip olur böyle bir şey?" dedi.

CNGZ EER

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Ekrem İmamoğlu'undan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklamaEkrem İmamoğlu'undan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama
Felç: Nedenleri, belirtileri, tedavisiFelç: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Polislere masa ve sandalyelerle saldırdılar

Polislere masa ve sandalyelerle saldırdılar

Komşu ayaklandı! Halk sokaklara indi, istifa çağrıları

Komşu ayaklandı! Halk sokaklara indi, istifa çağrıları

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

12 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

12 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

İlginizi Çekebilir

İBB'de sürpriz görev değişimi!

İBB'de sürpriz görev değişimi!

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması

Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Saygı Öztürk'ten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'undan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'undan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika 'Ayasofya' açıklaması

Flaş 'Ayasofya' açıklaması: Yaklaşımları siyasi

Bakan Albayrak'tan Soylu'ya başsağlığı mesajı

Bakan Albayrak'tan Soylu'ya başsağlığı mesajı

Ayasofya kararı sonrası kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

Kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

İletişim Başkanı Altun'dan, Ayasofya açıklaması

İletişim Başkanı Altun'dan, Ayasofya açıklaması

CHP'den havai fişek satışının yasaklanması için kanun teklifi

CHP'den havai fişekler için kanun teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.