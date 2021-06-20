Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu sözlere yer verdi:

Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkânını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın #BabalarGünü’nü tebrik ediyorum.

Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum.

EMİNE ERDOĞAN'DAN BABALAR GÜNÜ PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Babalar Günü'nü sosyla medyadan yayınladığı bir mesajla kutladı. Emine Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Babalarımız, yaslandığımız heybetli dağlardır. Yokluğunda hasreti hiç dinmeyen rahmetli babamı dua ve hürmetle anıyor, değerli eşim ve tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Bu anlamlı günde, babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkarak, onların yüzlerini güldüren koruyucu ailelere de şükranlarımı sunuyorum.



