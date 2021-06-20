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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Babalar Günü mesajı

20.06.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Babalar Günü mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında başta şehitler olmak üzere ahirete göç eden tüm babaların ve büyüklerin Babalar Günü'nü kutladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu sözlere yer verdi:

Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkânını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın #BabalarGünü’nü tebrik ediyorum.

Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum.

cumhurbaşkanı erdoğan babalar günü mesajı

EMİNE ERDOĞAN'DAN BABALAR GÜNÜ PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Babalar Günü'nü sosyla medyadan yayınladığı bir mesajla kutladı. Emine Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Babalarımız, yaslandığımız heybetli dağlardır. Yokluğunda hasreti hiç dinmeyen rahmetli babamı dua ve hürmetle anıyor, değerli eşim ve tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Bu anlamlı günde, babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkarak, onların yüzlerini güldüren koruyucu ailelere de şükranlarımı sunuyorum.


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Babalar Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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