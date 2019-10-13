Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'ın açıklamaları:
Kendi adımlarımızı atmaya mecbur kaldık. 9 Ekim'de saat 16:00'da harekatımızı başlattık.
30-35 kilometrelik derinliğe kadar ilerleyeceğiz. Önemli olan en az kayıpla, en az acıyla bu süreci tamamlamak. Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır.
Bugün harekatın 5. günündeyiz. TSK'mız kara ve hava unsurları ile başarılı bir şekilde operasyonu yürütüyor. Suriye Milli Ordusu da terör örgütünün temizlenmesinde büyük başarılar gösteriyor. Terör örgütü 30 bin kamyon, silah ile teçhiz edilmesine rağmen ciddi bir direniş ortaya koyamıyor. Geçen hafta 400 kamyon gelmesine rağmen, bunlarla beraber bunu sürdürüyor. Bizler bunların bir kısmını da ele geçiriyoruz.
Sınırımızdan içeri 652 havan ve roket saldırısı oldu. Teröristler saldırıları park gibi, hastane gibi sivillerin bulunduğu yerlerden yapıyorlar. Amaçları Türkiye'nin karşılık vermesi halinde sivil kayıpların yaşanmasıdır.
"490 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, 109 KİLOMETREKARELİK ALAN KONTROL ALTINDA"
Saldırılarda 18 sivil vatandaşımız şehit oldu. Harekat alanında da 2 askerimiz ile 16 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit oldu. 27 askerimiz yaralandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. 440'ı öldürülmüş olanlar, 26 yaralı var, 24'ü de teslim olanlar. Kontrol altına alan büyüklüğü 109 kilometrekaredir.
Ülkemizi itham etmeye kalkan ülkeler ve çevreler başta olmak üzere, Türkiye DEAŞ'a karşı gerçek anlamda mücadele vermiş tek ülkedir. Operasyonumuz, insani duyarlılığımız olmasa terör örgütünü birkaç gün içinde yerle yeksan etmeye yeterlidir.
Biz, Kürtlere değil, PKK/PYD/YPG, bunlara karşı operasyon yapıyoruz. Biz, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Suriye'deki varlığımızın tamamen kendi sınırlarımızın güvenliği ve Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlamakla sınırlı olduğunu belirtmek istiyorum. Bizim kimsenin topraklarında gözümüz yok.
"MERKEL'E 'TERÖR ÖRGÜTÜNÜ NATO'YA ALDINIZ DA BENİM HABERİM Mİ YOK?' DEDİM"
Ülkemiz içinde ve uluslararası alanda kimlerin nerede durduğunu da gördük. İşgal olarak tanımlayan şuurunu kaybetmiş ülkeler var. Ülkemizi ekonomik yaptırımlar ve silah ambargoları gibi konularda tehdit edenlere rastlıyoruz. Bu tehditlerle Türkiye'yi yolundan döndürebileceğini sananlar çok yanıldılar, yanılıyorlar. Alman Parlamentosu'nda Dışişleri Bakanı silah satışını durduracağız diyor. Az önce ben Merkel'e de söyledim, hükümetinizde ortağınız bu ifadeyi kullanıyor. Bunu ne ile izah edeceksiniz? 'Biz sizinle NATO'da müttefik miyiz, yoksa değil miyiz? Terör örgütünü NATO'ya aldınız da benim haberim mi yok?' dedim.