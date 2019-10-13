Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'ın açıklamaları:

Kendi adımlarımızı atmaya mecbur kaldık. 9 Ekim'de saat 16:00'da harekatımızı başlattık.

30-35 kilometrelik derinliğe kadar ilerleyeceğiz. Önemli olan en az kayıpla, en az acıyla bu süreci tamamlamak. Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır.

Bugün harekatın 5. günündeyiz. TSK'mız kara ve hava unsurları ile başarılı bir şekilde operasyonu yürütüyor. Suriye Milli Ordusu da terör örgütünün temizlenmesinde büyük başarılar gösteriyor. Terör örgütü 30 bin kamyon, silah ile teçhiz edilmesine rağmen ciddi bir direniş ortaya koyamıyor. Geçen hafta 400 kamyon gelmesine rağmen, bunlarla beraber bunu sürdürüyor. Bizler bunların bir kısmını da ele geçiriyoruz.

Sınırımızdan içeri 652 havan ve roket saldırısı oldu. Teröristler saldırıları park gibi, hastane gibi sivillerin bulunduğu yerlerden yapıyorlar. Amaçları Türkiye'nin karşılık vermesi halinde sivil kayıpların yaşanmasıdır.

"490 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, 109 KİLOMETREKARELİK ALAN KONTROL ALTINDA"



Saldırılarda 18 sivil vatandaşımız şehit oldu. Harekat alanında da 2 askerimiz ile 16 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit oldu. 27 askerimiz yaralandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. 440'ı öldürülmüş olanlar, 26 yaralı var, 24'ü de teslim olanlar. Kontrol altına alan büyüklüğü 109 kilometrekaredir.