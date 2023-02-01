Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki! "Bunların keyfini bozduk" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevaplıyor. Gündeme ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim, altılı masa, EYT, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği gibi konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Türkiye Yüzyılı dediğimiz bir vizyon meselesidir. Biz bu vizyonla çok daha ileri adımlar atacağız. Biz milletimizle beraber yeni zaferlere inşallah ulaşacağız. Yaptığımız yatırımlarla küresel güç olmaya adım attık.

Bizim yaptıklarımızı halk 20 yıldır görüyor. Halk bunları eser olarak görüyor. Marmaray’ı görüyor, Avrasya Tüneli’ni görüyor. Bunları benim halkım bugüne kadar görmedi. Ama bunları bizimle yaşadı, gördü. Bunları yaptırmamak için ellerinden geleni yaptılar ama engel olamadılar.

Bunlarda utanma diye bir şey yok. Astıkları Menderes’in şimdi de sloganını çalıyorlar. Adnan Menderes’in partisi ‘Yeter söz milletin’ sloganını, CHP’nin tek parti faşizmine karşı yapmıştı. Bu söz millet iradesini sembolize ediyor. Millet iradesine sahip çıkanlar ancak bu sözü kullanabilir. Bugün millet iradesine sahip çıkan AK Parti’dir. Bu slogana çökmeye çalışıyorlar. Binalara slogan asmakla olmaz. Önce milli iradeye saygılı olmayı öğrenin.

Bunlar bir defa milli değil. Milli olmayan bu sözü kullanamaz. Benim milletim sana inanmaz. Siz gayrı millisiniz. Bu millete hep ihanet ettiniz. Menderes’i idam ettiniz, bunun sorumlusu sizsiniz. Şimdi de Batı’dan aferin almanın peşindeler. Biz de CHP zihniyetine bugün ‘Yeter’ diyoruz. Ama hizmet söz konusu olduğunda, eser söz konusu olduğunda ‘yetmez' diyoruz.

Biz bunlara 7’li masa diyelim. 6 deyince eksik oluyor. 7’nci parti masanın altında. Biz seçim tarihini açıklayarak bunların keyfini bozduk. Bunlar kapalı kapılar arkasında toplanıp dağılıyordu. Tarihi vermesek bunlar aday açıklamayacaktı. Bırakalım adayı, aday açıklama tarihlerinde bile belirsizlik, tutarsızlık var. Biri 13 Şubat’ta diyor. Diğeri o tarihte açıklamak gibi bir planımız yok diyor.

Masadakilerin hiçbiri diğerine güvenmiyor. Siz birbirinize güvenmiyorken millet size nasıl güvensin. Onlar ipleri 7’sinin elinde bir kukla koymaya çalışıyorlar. Böyle bir aday modeli millete hakarettir. Bir de aday yıpranır diye aday açıklamıyorlarmış.

Siz bundan korktuğunuz için aday açıklayamazken biz 22 yıldır 2023’e hazırlanıyoruz. Hizmet yıpratır. Yeter ki sizin aşk ile koşan yorulmaz anlayışınız olsun. Biz aşkla koşuyoruz. Yorulmadık, yorulmuyoruz. Yıpranmadık, yıpranmıyoruz.