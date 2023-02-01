Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki! "Bunların keyfini bozduk" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevaplıyor. Gündeme ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim, altılı masa, EYT, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği gibi konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Bizim yaptıklarımızı halk 20 yıldır görüyor. Halk bunları eser olarak görüyor. Marmaray’ı görüyor, Avrasya Tüneli’ni görüyor. Bunları benim halkım bugüne kadar görmedi. Ama bunları bizimle yaşadı, gördü. Bunları yaptırmamak için ellerinden geleni yaptılar ama engel olamadılar.
Türkiye Yüzyılı dediğimiz bir vizyon meselesidir. Biz bu vizyonla çok daha ileri adımlar atacağız. Biz milletimizle beraber yeni zaferlere inşallah ulaşacağız. Yaptığımız yatırımlarla küresel güç olmaya adım attık.
Bunlarda utanma diye bir şey yok. Astıkları Menderes’in şimdi de sloganını çalıyorlar. Adnan Menderes’in partisi ‘Yeter söz milletin’ sloganını, CHP’nin tek parti faşizmine karşı yapmıştı. Bu söz millet iradesini sembolize ediyor. Millet iradesine sahip çıkanlar ancak bu sözü kullanabilir. Bugün millet iradesine sahip çıkan AK Parti’dir. Bu slogana çökmeye çalışıyorlar. Binalara slogan asmakla olmaz. Önce milli iradeye saygılı olmayı öğrenin.
Bunlar bir defa milli değil. Milli olmayan bu sözü kullanamaz. Benim milletim sana inanmaz. Siz gayrı millisiniz. Bu millete hep ihanet ettiniz. Menderes’i idam ettiniz, bunun sorumlusu sizsiniz. Şimdi de Batı’dan aferin almanın peşindeler. Biz de CHP zihniyetine bugün ‘Yeter’ diyoruz. Ama hizmet söz konusu olduğunda, eser söz konusu olduğunda ‘yetmez' diyoruz.
Biz bunlara 7’li masa diyelim. 6 deyince eksik oluyor. 7’nci parti masanın altında. Biz seçim tarihini açıklayarak bunların keyfini bozduk. Bunlar kapalı kapılar arkasında toplanıp dağılıyordu. Tarihi vermesek bunlar aday açıklamayacaktı. Bırakalım adayı, aday açıklama tarihlerinde bile belirsizlik, tutarsızlık var. Biri 13 Şubat’ta diyor. Diğeri o tarihte açıklamak gibi bir planımız yok diyor.
Masadakilerin hiçbiri diğerine güvenmiyor. Siz birbirinize güvenmiyorken millet size nasıl güvensin. Onlar ipleri 7’sinin elinde bir kukla koymaya çalışıyorlar. Böyle bir aday modeli millete hakarettir. Bir de aday yıpranır diye aday açıklamıyorlarmış.
Ortak mutabakat metnini inceledim. Tam anlamıyla koalisyon dönemine dönüş söz konusu olacak. Başbakan olduğumda bakan sayısı 35’ti. Bakan sayılarını indirdik. Şu anda bizim 17 bakanımız var. Bunu şu anda o 7’li masada olanlardan bazıları bilir. Bunlar israfın ta kendisidir. Masa müdavimleri bir şeyler kapmak için ağlamaya başladı. Kendi kuklalarını aday yapıp bakanlık kapmak istiyorlar. Eski Türkiye’de olduğu gibi 6’lı masanın bakanlık kavgaları yakındır. Tüm bunlar amaçlarının hizmet değil rant olduğunu gösteriyor. Buradan hiçbir netice alamayacaklar.
7’li masa Türkiye’ye bir şey getiremez. Benim milletim de onlara bu yetkiyi vermez. Masadaki oturma düzeninden ziyaret sırasına kadar her konuda çıkmaza girenlere benim milletim yönetme yetkisi vermez. Onların vaatleri eski Türkiye. Masadakilerin talimatıyla hareket edecek bir cumhurbaşkanıyla böyle büyük bir ülke yönetilemez. Bunlar talimatı dışarıdan alıyor. ‘Batı bize aferin diyecek’ diyorlar. Kuklalara kim itibar eder?
Şu anda biz Cumhurbaşkanlığı’nın Çankaya Köşkü’nde bu programı yapıyoruz. Bu köşk, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal tarafından milletimize kazandırıldı. Bunun dışında Cumhuriyetin ilk yıllarından kalma fiilen kullanımı mümkün olmayan tarihi değere sahip binalar bulunuyor. 2014’te cumhurbaşkanı seçildiğimde burada göreve başladık. Ardından 29 Ekim 2014 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanlığı’nın Beştepe’deki külliyesine geçtik. Burası çalışıyor. Pek çok kabulümüzü, programlarımızı, toplantılarımızı burada yapmaya devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in Çankaya Köşkü içinde kullandığı tek yer olan Müze Köşk ise şu anda restore ediliyor.
Cumhur İttifakı, birlik ve beraberliğin siyasetteki adresidir. Türkiye’nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açık. Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Cumhur İttifakı asla pazarlıklar üzerine kurulu değildir. İnandığımız değerlere inanan ve saygı gösterenlerle yol yürüyebiliriz. Bu anlamada yeniş gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız. Yarın da inşallah Devlet Bey'i evinde ziyaret edeceğim.
Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak. Onları yol arkadaşımız olarak görüyoruz. Bizlerin gençliğini yoksulluklarla kuşattılar. Biz gençlerimiz için seçilme yaşını önce 25’e ardından 18’e indirdik. O kadar ileri gittiler ki ‘Parlamento’yu çoluk çocuğa mı bırakacağız’ dediler. Biz Fatih Sultan Mehmet’ten ilhamla bu adımı attık. Bu milletin gençliği bunu başarır. İşe, sıraların üzerindeki kitaplardan başladık. Çünkü biz kitap bulamıyorduk. Notları üst sınıflardan almaya çalışıyorduk. Bu çileyi yavrularımız yaşamasın dedik, sıraların üzerine kuşe kağıttan tüm kitapları koyduk. Şimdi yardımcı ders kitaplarını da sıralara koyuyoruz.
EYT konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Teklif Meclis’e sunuldu. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz.
Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9 bunu daha da düşüreceğiz. Benim inancım şu; başbakanlığım döneminde faizi 4,6’ya indirdik, enflasyon da 6,4 gibiydi. Faiz ve enflasyon doğru orantılıdır. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir. Benim alanım ekonomi, neticesi de ortada. Uluslararası toplantılarda bu tezimi savundum. Şimdi biz yine indireceğiz dedik. 86’lardaydı enflasyon 64’e düştü. Daha da düşecek.
Tüm mesele istikrarımızdır, güvenimizdir. 2022’de toplam bütçe giderimiz 2 trilyon 941 milyar lira oldu. Bütçe gelirimiz ise 2 trilyon 802 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe açığımız yılın tamamında yalnızca 139,1 milyar lira oldu. Toplamda 171,8 milyar lira faiz dışı fazla verdik. Covid-19 salgını, emtia ve enerji fiyatlarındaki artışlara rağmen 4 yılın ardından yeniden faiz dışı fazla vermeyi başardık.