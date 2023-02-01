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  4. Son dakika: Erdoğan "Keşke bakmaz olaydım" diyerek tepki gösterdi! Millet İttifakı'nın mutabakat metnine ilk yorum: "Gençlerimize güzel eğlence malzemesi çıkar"

Son dakika: Erdoğan "Keşke bakmaz olaydım" diyerek tepki gösterdi! Millet İttifakı'nın mutabakat metnine ilk yorum: "Gençlerimize güzel eğlence malzemesi çıkar"

01.02.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakının ortak mutabakat metnine ilişkin ilk yorumunda bulundu. "Biz 20 yılda bazı şeyleri ihmal etmiş olabiliriz, gözden kaçırmış olabiliriz. Yine de bir bakalım dedik. Keşke bakmaz olaydık" ifadelerini kullanan Erdoğan, "İçimizden 'Buradan gençlerimize güzel eğlence malzemesi çıkar' dedik" diye konuştu. Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu'na "Bundan sonra kullanacağı yeni sloganını da kendisine vereyim: 'Bay Bay Kemal'" dedi.

Son dakika: Erdoğan "Keşke bakmaz olaydım" diyerek tepki gösterdi! Millet İttifakı'nın mutabakat metnine ilk yorum: "Gençlerimize güzel eğlence malzemesi çıkar"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Altılı masanın mutabakat metnine "Kendimiz adına değil, bu partilere umut bağlayanlar adına çok üzüldük" diyerek tepki gösteren Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Avrupa bize 'aferin' diyecek" şeklindeki açıklamasına ilişkin ise "Sen Batı'nın 'aferin' demesine bu kadar muhtaç mıydın? Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

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"BAŞKA BİR ÜLKENİN BAŞINA GELSE BÜYÜK FACİALARA YOL AÇARDI"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

  • 2007'de bizi cumhurbaşkanı seçtirmemek için Anayasayı ayaklar altına aldıkları zaman biz çareyi başka yerde değil, Mecliste aradık. Seçimlerin ardından yeni yönetim sistemimizin ilk dönemindeki tecrübelerin ışığında sistemi daha ileriye taşıyacak restorasyonları da yine Meclisimizle birlikte yapmayı umut ediyoruz. 2023 hedeflerimizden dünyada yaşanan onca krize rağmen asla vazgeçmedik. Başka bir ülkenin başına gelse çok büyük facialara, yıkımlara yol açacak nice badireyi atlattık.

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"BURADAN GENÇLERİMİZE GÜZEL EĞLENCE MALZEMESİ ÇIKAR"

  • 6 parti hazırladıkları bir ortak politikalar metni yayımladı. Ülkemizin 6 güzide partisi böyle bir metin hazırlayınca insan ister istemez beklentiye giriyor, 'neyin nesidir' diye. Öyle ya, biz 20 yılda bazı şeyleri ihmal etmiş olabiliriz, gözden kaçırmış olabiliriz. Netice itibarıyla hepimiz beşeriz, hepsi mümkün. Bu masanın bizim yaptıklarımızı, hedeflerimizi aşacak bir belge ortaya koyabilmesine de pek ihtimal vermiyoruz. Yine de bir bakalım dedik. Keşke bakmaz olaydık. Kendimiz adına değil, bu partilere umut bağlayanlar adına çok üzüldük. İçimizden 'Buradan ülkenin ve milletin hayrına bir şey sadır olmaz ama gençlerimize güzel eğlence malzemesi çıkar' dedik.

  • Açıkladıkları metinde masa altı ortakları HDP'ye selam veriyorlar, kamudan uzaklaştırılan kapı arkası ortakları PKK'lılara ve FETÖ'cülere selam veriyorlar.

BABACAN'A 'AFERİN' TEPKİSİ: YAZIKLAR OLSUN!

  • Sen Batı'nın 'aferin' demesine bu kadar muhtaç mıydın? Yazıklar olsun. Siz benim yanımda değil miydiniz? Merkez Bankası'nın İstanbul'a gidişini konuşmadık mı?

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"MUHALEFETİN ADAYININ SLOGANINI BULMAK DA BİZE KALDI"

  • Cumhurbaşkanı adayını belirlemekte tembellik ediyorsunuz onu anladık da bari vaatlerinizi oluştururken dersinizi çalışsaydınız. Demokrasiler de iktidar kadar muhalefet de önemlidir. Türkiye böylesine sakil bir muhalefeti hak etmiyor.

  • CHP'nin başındaki zata zaman zaman istihza ile 'Bay Kemal' diye hitap ediyoruz. Bu zat cumhurbaşkanı adaylığına niyetlenince bu ifadeyi sloganı haline getirmiş. Biz muhatabımızı tanıyoruz. Adaylığını zor yetiştirecek. Slogandı, programdı, vizyondu, onları hiç yetiştiremezsin. Muhalefet adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse bundan sonra kullanacağı yeni sloganını da kendisine vereyim: 'Bay Bay Kemal'. Alsın, tepe tepe kullansın.

'3 DÖNEM ADAYLIK' TARTIŞMASI: GEÇEN HAFTAYA KADAR AKLINIZA GELMEDİ Mİ?

  • Bizim adaylığımız 1 yıldır belli. Anayasa, seçim kanunu ortada. Geçen haftaya kadar aklınıza gelmedi mi?

  • Bay Kemal, bu millet seni öyle kovalar ki kaçacak delik ararsın. Yanındakilerden sana hiçbir fayda gelmez.
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