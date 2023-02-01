Son dakika: Erdoğan "Keşke bakmaz olaydım" diyerek tepki gösterdi! Millet İttifakı'nın mutabakat metnine ilk yorum: "Gençlerimize güzel eğlence malzemesi çıkar"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Altılı masanın mutabakat metnine "Kendimiz adına değil, bu partilere umut bağlayanlar adına çok üzüldük" diyerek tepki gösteren Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Avrupa bize 'aferin' diyecek" şeklindeki açıklamasına ilişkin ise "Sen Batı'nın 'aferin' demesine bu kadar muhtaç mıydın? Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
6 parti hazırladıkları bir ortak politikalar metni yayımladı. Ülkemizin 6 güzide partisi böyle bir metin hazırlayınca insan ister istemez beklentiye giriyor, 'neyin nesidir' diye. Öyle ya, biz 20 yılda bazı şeyleri ihmal etmiş olabiliriz, gözden kaçırmış olabiliriz. Netice itibarıyla hepimiz beşeriz, hepsi mümkün. Bu masanın bizim yaptıklarımızı, hedeflerimizi aşacak bir belge ortaya koyabilmesine de pek ihtimal vermiyoruz. Yine de bir bakalım dedik. Keşke bakmaz olaydık. Kendimiz adına değil, bu partilere umut bağlayanlar adına çok üzüldük. İçimizden 'Buradan ülkenin ve milletin hayrına bir şey sadır olmaz ama gençlerimize güzel eğlence malzemesi çıkar' dedik.
Cumhurbaşkanı adayını belirlemekte tembellik ediyorsunuz onu anladık da bari vaatlerinizi oluştururken dersinizi çalışsaydınız. Demokrasiler de iktidar kadar muhalefet de önemlidir. Türkiye böylesine sakil bir muhalefeti hak etmiyor.
Bizim adaylığımız 1 yıldır belli. Anayasa, seçim kanunu ortada. Geçen haftaya kadar aklınıza gelmedi mi?