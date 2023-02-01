Son dakika: Erdoğan "Keşke bakmaz olaydım" diyerek tepki gösterdi! Millet İttifakı'nın mutabakat metnine ilk yorum: "Gençlerimize güzel eğlence malzemesi çıkar"

6 parti hazırladıkları bir ortak politikalar metni yayımladı. Ülkemizin 6 güzide partisi böyle bir metin hazırlayınca insan ister istemez beklentiye giriyor, 'neyin nesidir' diye. Öyle ya, biz 20 yılda bazı şeyleri ihmal etmiş olabiliriz, gözden kaçırmış olabiliriz. Netice itibarıyla hepimiz beşeriz, hepsi mümkün. Bu masanın bizim yaptıklarımızı, hedeflerimizi aşacak bir belge ortaya koyabilmesine de pek ihtimal vermiyoruz. Yine de bir bakalım dedik. Keşke bakmaz olaydık. Kendimiz adına değil, bu partilere umut bağlayanlar adına çok üzüldük. İçimizden 'Buradan ülkenin ve milletin hayrına bir şey sadır olmaz ama gençlerimize güzel eğlence malzemesi çıkar' dedik.