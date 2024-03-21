Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Paranın nereden geldiği nereye gittiği de belli değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yüzde 70 gibi çok yüksek bir oy oranıyla şahsıma teveccüh gösterdiniz. Kilis'in bizden beklentilerinin farkındayız. İnşallah bu umutları boşa çıkarmayacağız. Şu anda meydanda 28 bin kişi var. Allah nazardan saklasın. "

"Bir sene önce millet olarak asrın felaketini yaşadık, 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. Kilis'te de 33 kardeşimiz hayatını kaybetti. Deprem bölgesi illerini hiç ihmal etmedik, etmeyeceğiz. Şimdiye kadar 76 binden fazla konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin civarında konut ve köy evi teslim edeceğiz. Konutları yapmaya ve teslim etmeye devam edeceğiz."

"HAYIRDIR BU PARAYI NE YAPACAKSINIZ?"

"Biz iş yapmanın peşindeyiz, muhalefetin neler yaptığını zaten biliyorsunuz. Doğan görünümlü şahin misali, dışı farklı içi farklı bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız. Onlar ise kaynağı karanlık para destelerini saymaktan başka icraatları yok. Anlaşılan bu teknoloji muhalefete henüz ulaşmamış. Hayırdır bu parayı ne yapacaksınız? Neymiş CHP'ye bina satın alacaklarmış. Akıllı telefonla 30 saniyede yapabilecekleri işlem için neden bu kadar zahmete girdiklerini açıklayamadılar. Bakıyorsunuz deste deste paraları çantalarla valizlerle taşıyor. Basit bir işlem için neden bu kadar zahmete girdiklerini bir türlü açıklayamadılar. Paranın nereden geldiği nereye gittiği de belli değil. Kendisi hesap uzmanı olan Bay Kemal bunları çok rahat izah edebilirdi. Ama skandalın başından beri sesi soluğu çıkmadı. Milletin zihnini kurcalayan sorulara tatmin edici bir yanıt yok."



