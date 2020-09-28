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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'ı kınayan 4 partiye tebrik!

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2020 18:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan bildirisiyle Ermenistan'ı kınayan 4 partiyi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'ı kınayan 4 partiye tebrik!

İşte Erdoğan'ın mesajı:

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve Milletimiz adına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum.


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