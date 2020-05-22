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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haliç paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 22:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç ile ilgili 26 yıl önceki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haliç paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç'te çekilmiş olan 26 yıl önceki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz."

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