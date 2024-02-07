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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev'e seçim tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev'e seçim tebriği

07.02.2024 21:11 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan'da yapılan sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93,9'unu aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i seçimde kazandığı başarıdan dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev'e seçim tebriği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev'in yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan için hayırlı olması temennisini dile getirdi.

KATILIM YÜZDE 76,73 OLDU

Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde katılım oranının yüzde 76,73 olduğu açıklandı. Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, seçimde 4 milyon 971 bin seçmenin oy kullandığı ve katılım oranının yüzde 76,73 olduğu belirtildi.

Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

ABD şirketi "Oracle Advisory Group", yaptığı sandık çıkış anketine göre, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in oyların yüzde 93,9'unu aldığını açıklamıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan aliyev
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