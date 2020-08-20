Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Rezillik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde belediye başkanları toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde çalışmaları devam eden yerel yönetimler reformu düzenlemesi için, "Önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz" dedi. İsim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Seçim günlerinde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini görüyorsunuz değil mi? Bakın ne hale geldi. Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Tekrar İstanbul çöp dağları ile adeta bir rezillik. Çöp, çamur ve çukur demiştik. Bazı şehirlerimizde yeniden insanımızın kabusu oldu bunlar. Öyle aldık, tertemiz hale getirdik. İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Geçen hafta partimizin 19. yıl dönümünü Mamak'ta mütevazı bir programla kutladık. AK Parti ilk günkü samimiyetle 19 yılın tecrübesiyle mücadelesini kararlılıkla devam ettiriyor. 19 yıl önce milletin umudu olarak yine milletin sinesinden çıkmış bu hareket pekleşe pekleşe yoluna devam ediyor. Girdiğimiz tüm seçimlerde açık ara milletin teveccühüne mazhar olmuş bir hareketiz. Milletimizin bütün renklerini bünyesinde barındıran güçlü bir kadroyuz. Önce millet, önce memleket prensibiyle çalışarak siyasette, diplomaside, enerjide uzun yıllar fetret dönemi yaşayan ülkemizi cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları ile tanıştırdık.

"BU YOLCULUKTA YOLUNU ŞAŞIRANLAR DA OLDU" Terör saldırılarından ihanetlere kadar pek çok badire ile yüzleştik ama yılmadık, sinmedik. Biz yola koltuk hırsı ile, makam sevdasıyla değil, milletimize hizmet aşkıyla çıktık. Bizim yolumuz 15 Temmuz'da çıplak elleriyle tankları durduran kahramanların yoludur. Bizim yolumuz demokrasi, hukuk yoludur. Milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik. 19 yıllık bu uzun yolculukta sabırla yürüyenler olduğu gibi nefesi yetmeyenler, nefesi kesilenler, yolunu şaşıranlar da oldu. Bunların hiçbirisine eyvallah etmedik. Bizimle yollarını ayıranlara aldırmadan kutlu mücadelemize devam ettik. Niçin siyaset yaptığımızı hafızamızdan bir an olsun çıkarmadık. Başkaları ne yaparsa yapsın biz vefayı, sadakati, yol ve silah arkadaşlığını gözeteceğiz. Kimseyi kayırmayacağız, adaletten zerre kadar sapmayacağız. Biz şartlar ne olursa olsun taahhütlerinin arkasında duran, ahdine sadık, sözünün eri bir kadroyuz. "HALİÇ'İ BUGÜN NE HALE GETİRDİĞİNİ GÖRÜYORSUNUZ DEĞİL Mİ, İSTANBUL ÇÖP DAĞLARI İLE BİR REZİLLİK" İnsanımızın huzuruna uçuk vaatlerle değil, üzerinde çalışılmış, artısı eksisi iyi düşünülmüş uygulanabilir programlarla çıktık. Seçim günlerinde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini görüyorsunuz değil mi? Bakın ne hale geldi. Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Tekrar İstanbul çöp dağları ile adeta bir rezillik. Çöp, çamur ve çukur demiştik. Bazı şehirlerimizde yeniden insanımızın kabusu oldu bunlar. Öyle aldık, tertemiz hale getirdik. İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Belediye çalışanlarımız siyasi tercihlerine göre ayrımcılığa uğramaya başladı. Bazı yöneticilerin adeta bir öc alma hevesi ile hareket ettiğini görüyoruz. Seçimlerde kimsenin ekmeği ile oynamayacağız diyenler göreve geldikten sonra binlerce insanımızı işinden, aşından etti. Bay Kemal bu sözleri verdi. O garip insanları işinden, aşından etmedi mi?

AHLAT'TAKİ ETKİNLİKLER 25 Ağustos geliyor. 25 Ağustos'ta inşallah Ahlat'a gideceğiz. Koronavirüs sebebiyle geniş çaplı yolculuğumuz bu sene olmayacak. Ahlat'ta güzel bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve öğrencilerimizle ilgili de iki yurt gerçekleştirmiş durumdayız. Derdimiz külliye ile tarihi ayağa kaldırmak. Zira, Sultan Alparslan Ahlat'ta geceleyip oradan Malazgirt'e yola çıkmıştı. Biz de tarihi burada analım istiyoruz. Çok anlamlı bir Malazgirt analım istiyoruz. Ahlat'ta kabristan ziyaretleri ve bir toplantı, ertesi sabah da yola revan olalım. "YEREL YÖNETİMLER REFORMU" Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının bedelini ülke çapında öderiz. Bunun için çalışmalarınızı yürütürken ufkunuzu sadece şehrinizin sınırlarına hapsetmemelisiniz. 80 vilayette adımlarınızın yansımaları olduğunu bilmelisiniz. Biz de bu süreçte size destek verecek, her türlü katkıyı sunacağız. Genel merkezimizde çalışmaları yapılan yerel yönetimler reformunu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz. Böylece mahalli idarelerimizin pek çok kronik sorununu hal yoluna koymayı ümit ediyoruz.