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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 10:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valisi Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik telgrafı göndermiştir. denildi.

VALİ YERLİKAYA'DAN KUTLAMA MESAJI!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Yerlikaya mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul; medeniyetimizin hülasası, cümle kapısıdır. Tüm zamanlarda dünyanın baş şehridir. 1600 yıl kesintisiz payitaht, şehirlerin sultanı, sultanların şehri olan İstanbul’umuz, 16 Mart 1920’de işgal edildi. Boğazımıza düşman gemileri demirledi. Bayrağımız indirildi. İstanbul eşi görülmemiş bir felaket yaşadı. Kurtuluş savaşımızın zaferle sonuçlanmasının ardından Gazi Mustafa Kemal’in ifadesiyle ‘geldikleri gibi gittiler’. İşgalciler, 4 Ekim’de Türk bayrağına selam durarak İstanbul’u terk ettiler. Şükrü Naili Paşa komutasındaki ordumuzun İstanbul’a girmesiyle milletimizin hürriyet meşalesi yeniden alevlendi. En yüksek abidelerinden biri olan şehrimiz, esarete hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini 15 Temmuz’da bir kez daha gösterdi. İşgalcilerin uzantılarını bir kez daha derdest etti. Allah’ın izniyle bir daha asla gelemeyecekler. Tarihimizin, medeniyetimizin, şehit ve gazilerimizin emaneti böyle görkemli bir şehrin hizmetkârı olmak; büyük bir onur ve talih olduğu kadar ciddi ve ağır bir sorumluluktur. Devletimizin ve milletimizin tevdi ettiği vazifeleri yerine getirmek, İstanbul’u daha ileriye taşımak, şehit ve gazilerimize, 15 milyon İstanbullunun her bir ferdine layık olmak için daha çok çalışacağız. İstanbul’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünü tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Şükrü Naili Paşa ve istiklalimizin tüm kahramanlarını şükranla anıyorum. Kurtuluş günümüz kutlu olsun."

Kaynak: DHA-İHA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
başkan bide sorsaydın her şey guzel olacak dedın guzel olacak olan vatana ıhanet edıp kacanların mezarlarını zıyaret etmekmıydı dıye ŞEHİTlerımızın mezarını zıyaret edıp dua etmeye yuregın yokmu deseydın keske
))) Tebrikler Ekrem Başkan!
Başarılarınıda tebrik edeceksin
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