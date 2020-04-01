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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Conte’ye mektup

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2020 22:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’ye yazdığı mektup İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’ya teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Conte’ye mektup

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’ye yazdığı mektup iletilmek üzere İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’ya teslim edildi” denildi.

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