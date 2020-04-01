Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Conte’ye mektup

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u201cCumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u0130talya Ba\u015fbakan\u0131 Giuseppe Conte\u2019ye yazd\u0131\u011f\u0131 mektup iletilmek \u00fczere \u0130talya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Luigi Di Maio\u2019ya teslim edildi\u201d denildi. window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farkl\u0131Fransa'da koronavir\u00fcsten \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 4 bini a\u015ft\u0131Herkesin merak etti\u011fi sorunun yan\u0131t\u0131: Koronavir\u00fcs mutfa\u011f\u0131m\u0131zda m\u0131?