HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2020 17:48 | Son Güncelleme

Kuzey Ege Otoyolu’nun açılışı nedeniyle İzmir’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kınık'ta açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "CHP'li belediyelerin kurduğu rüşvet ve hırsızlık düzeninin son örneği Yalova'da ortaya çıkarıldı. Yargı ve emniyet birimlerimizin tespitlerine göre Yalova halkına hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP'li idarecilerce talan edildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Cumhur İttifakı, Millet İttifakı adı altında terör örgütleriyle el ele olanlara karşı duranların ittifakıdır.

Kınık'a hizmet seferberliğinde Sadık kardeşimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Az önce muhteşem bir yolun açılışını yaptık. Bakın bölünmüş yol değil, otoyol açtık. Yol medeniyet demektir.

İzmir ile Çandarlı arasındaki süreyi 40 dakikaya indirdik. Zamanla yarışıyoruz. Ne demiş büyüklerimiz "Vakit, nakit demektir". Şu İzmir'de Binali kardeşimin Bakanlığı'ndan tut Başbakanlığı'na kadar yapılan yolların haddi var mı? Yok. Kaza riskini azaltalım dedik, azalttık. Yollarınız güzelse kazalar azalır.

Bugün bir özel firmamızın seramik fabrikasının açılışını yapacağız. Millet Kütüphanesi'ni daha şimdiden başkentimizin sembolleri arasına yerleştirdik.

"BAY KEMAL RÜŞVET ÇİFTLİĞİNDEN HİÇ BAHSETMİYOR"

Çok değerli Kınıklılar, bizim siyasetimiz eser siyasetidir. Daima milletimizin karşısına yaptığımız eserlerle çıktık. Seçim zamanlarında verdiğimiz sözleri unutmadık. CHP'li belediyelerin yolsuzluklarını görüyoruz. Yalova'da yaşanan skandal karşısında kimse çıkıp açıklama yapmadı. Bay Kemal saman dahil her şeyden konuşuyor ama yandaşlarının rüşvet çiftliğinden hiç bahsetmiyor.

18 bin ağacın toprakla buluştuğu yaşam vadisinin yapımında sona gelindi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındıArkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındı
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Afganistan' açıklamasıDışişleri Bakanlığı'ndan 'Afganistan' açıklaması
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları
Anahtar Kelimeler:
erdoğan izmir CHP

En Çok Okunan Haberler

Liselerde yeni dönem! 'Sınıfta kalma' geri mi geliyor?

Liselerde yeni dönem! 'Sınıfta kalma' geri mi geliyor?

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti 

Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti 

İran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor

İran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor

Arda Kural yıllar sonra ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

Arda Kural yıllar sonra ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

Mehmet Aslan'ın şoförüne 'suç üstlenme' davası

Mehmet Aslan'ın şoförüne 'suç üstlenme' davası

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Soylu'dan, Abdullah Gül'ün "Gezi Parkı olayları ile büyük gurur duyuyorum" sözlerine çok sert tepki

Soylu'dan, Abdullah Gül'ün "Gezi Parkı olayları ile büyük gurur duyuyorum" sözlerine çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Afganistan' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Afganistan' açıklaması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik İdlib görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik İdlib görüşmesi

CHP'li Engin Altay'tan İdlib çağrısı: Meclis bilgilendirilsin

CHP'li Engin Altay'tan İdlib çağrısı: Meclis bilgilendirilsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Putin ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile görüşeceğim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.