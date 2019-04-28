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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılcahamam Kampı kapanışında açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2019 15:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın kapanışında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılcahamam Kampı kapanışında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nın kapanışında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Ardı ardına maruz kaldığımız saldırılar ekonomimizi de hedef aldı.

Şimdi önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4 yılı aşkın süre bulunuyor. Ekonomide yeni dönemin ilk yol haritasını seçimden hemen sonra açıkladık. Vergi sistemi, bankacılık, tarım, finans gibi alanlarda yapacağımız yapısal değişiklikleri kamuoyu ile açıkladık.

Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları attıkça, başımızdaki kara bulutların dağılacağına inanıyoruz.


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Recep Tayyip Erdoğan Kızılcahamam ak parti

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