Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadeleyle ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz. Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir. Küresel salgın haline gelen koronavirüse karşı ülkece milli bir mücadelenin içerisindeyiz. Devlet olarak tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden salgına karşı imkanlarımızı seferber ediyoruz."

