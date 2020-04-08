HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadeleyle ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadeleyle ilgili yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 14:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadeleyle ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz. Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir. Küresel salgın haline gelen koronavirüse karşı ülkece milli bir mücadelenin içerisindeyiz. Devlet olarak tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden salgına karşı imkanlarımızı seferber ediyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
Ankara'da mezarlık ziyareti yasaklandı!Ankara'da mezarlık ziyareti yasaklandı!
Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs erdoğan

En Çok Okunan Haberler

PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 5 sivil şehit

PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 5 sivil şehit

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Açıklama geldi

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Açıklama geldi

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

La Casa de Papel'in yıldızından İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

La Casa de Papel'in yıldızından İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

'2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz'

'2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz'

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

İlginizi Çekebilir

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları

Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

E-devlet girişi ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

E-devlet girişi ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Diğer Haberler
Koronavirüs tedavisi için yoğun bakıma alınmıştı! Yazdığı not herkesi duygulandırdı

Yoğun bakımda bu satırları yazdı! Herkesi duygulandırdı

Adana'da şaşırtan maske inadı: Bu virüs bir siyonist oyunu; bu milleti boş şeylerle uğraştırmayın

'Virüs bir siyonist oyunu, milleti boş şeylerle uğraştırmayın'

Ankara'da mezarlık ziyareti yasaklandı!

Ankara'da mezarlık ziyareti yasaklandı!

Tek kullanımlık hijyen malzeme atıklarıyla ilgili genelge

Tek kullanımlık hijyen malzeme atıklarıyla ilgili genelge

İstanbul Valisi Yerlikaya: 65 yaş üstü vatandaşlarımıza paketleri ulaştırdık

Vali Yerlikaya: Başladık

Teravih namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı

Teravih namazı kılınacak mı? Önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.