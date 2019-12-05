Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik NATO mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Dörtlü zirveyi en az yılda bir kez yapmayı karara bağladık. İkinci zirveyi şubat ayında İstanbul'da yapacağız. Onu aramızda kararlaştırdık.

KRİTİK NATO MESAJI!

Biz nasıl ittifakın güvenlik tehditlerini ciddiye alıyorsak bütün müttefiklerin de bizim güvenlik kaygılarımızı ciddiye alması gerek.

Ordumuzu gerek ileri teknoloji gerek yetkinlik itibarıyla şu anda olduğundan çok daha güçlü bir konuma çıkarma gayretlerine devam edeceğiz.

LİBYA İLE MUTABAKAT

Libya'daki meşru hükümet ayakları üzerinde dik durduktan, sağlam durduktan sonra bu atılan adım yerini bulacaktır.

Şu ana kadar FETÖ'nün ileri gelenlerinden teslim edilenler oldu. Hala bu konuda görüşme yaptığımız devletler var.

NATO Zirvesi'ndeki konuşmalara bakıldığında hepsi teröre karşı olduklarını söylüyor ama buna karşı mücadeleyi ortaya koyma maalesef olmuyor

NATO'NUN BALTIK PLANI

Bizden destek istediler, biz de bu işe 'evet' dedik ama terörle mücadelede siz de bizi yalnız bırakmayacaksınız."

