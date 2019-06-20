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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan medya temsilcileri ile toplantıda açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2019 11:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı medya temsilcileri ile buluşmasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan medya temsilcileri ile toplantıda açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bugün yalnızca sadece Avrupa ülkelerinde 5.5 milyon civarında vatandaşımız var. Latin Amerika'da bile oralara göç eden özellikle vatandaşlarımızın olduğunu biliriz. Libyalı, Yemenli kardeşlerimizin de sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Buradaki sorunlarla ilgilenirken asla, bunu özellikle ifade ediyorum, yayılmacı bir anlayış içinde değiliz.

Batı'da yükselen İslam düşmanlığına, Neonazi terörüne dikkat çekiyoruz. Terör örgütleri ile ilgili sergilenen çifte standarda bunun için karşı çıkıyoruz. Mursi'nin vefatı ile bir kez daha gözler önüne serilen Mısır'daki demokrasi katliamına bunun için tepki gösteriyoruz.

"SİSİ BİR ZALİMDİR"

Cemal Kaşıkçı cinayetinin unutulmasına nasıl rıza göstermemişsek Mursi'nin dramının da unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Darbecilerin yaptığı açıklamalar ne Mısır halkının ne de uluslararası kamuoyunun vicdanını rahatlatmaktan uzaktır. Basına abluka şüpheleri daha da artırmaktadır. Bir Cumhurbaşkanı 20-25 dakika can çekişiyor ve en ufak bir müdahale yapılmıyor. Ailesi vasiyetini yerine getirmek istiyor, ailesine naaşını vermiyorlar. Sisi denilen kişi şu anda Mısır'da böyle bir yöneticidir. Ben kendisi için her zaman onu söylüyorum, bir zalimdir, bir demokrat değildir. Bu ifadelerimiz Sisi ve etrafındakileri rahatsız edebilir ama önemli olan bu dünyada haklıların yanında yer alanların buna nasıl baktığıdır. Gazetecilik hakikat arayışıdır. Medya özgürlüğü bunun için vardır.

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Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe

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