Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Hep beraber ayağa kalkıyor muyuz? Annelerimizi şehitlerimizi hayırla yad ediyor muyuz? Ülkemizin ve dünyanın tüm kadınlarının 8 Mart dünya kadın günün tebrik ediyorum. Şehitlerimizin annelerine, eşlerine, çocuklarına saygılarını sunuyorum. Bizim inancımızda şehit annesi eşi ve çocuğu olmak da özel bir statüdür. Bize düşen de devlet olarak şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmaktır.

Toprak şehit kanlarıyla yoğrulduğu aman onun adı vatandır. Şehitler tepesini bekleyen kahramanlarımız var oldukça bu ülkede bayrağımızı indirmeye ezanlarımızı susturmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

Her 8 martta olduğu gibi bugün de Türkiye ve dünyada kadın meselesi enine boyuna konuşulacak.

İnsanlığın yarısı erkek yarısı kadındır. Bunlardan hangisini çıkartırsanız çıkartın geriye insanlıktan eser kalmaz.

Tüm kadınlarımıza göstereceğimiz saygı aslında tüm insanlık içindir. Erkek olarak ne bekliyorsak kadınlar için de aynı duygular içinde olmamız gerekiyor.