Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Salgın döneminde böyle bir eseri ülkemize kazandırmanın önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin 18 yılda katettiği mesafenin önemini her krizde yeniden anlıyoruz.

Salgın döneminde maskeden solunum cihazına her konuda gelişmiş ülkeler ciddi sıkıntılar yaşadı. Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır.

Ne hastane koridorlarında çıpınan insan görüntüleri ne üst üste cenazeler ne de iş yükünün altında kalan doktor görüntüleri gördük. Türkiye dünyada eşine az rastlanır sağlık sistemi ile tüm vatandaşlarına ücretsiz sağlık sistemi sunan bir ülke durumuna geldi. Kendi ülkesine halkına kör ve sağır olanlara ne yapsak fayda etmez.

Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran en önemli farklardan biri mücadeleyi sadece ekonomi, diplomasi alanında vermemesidir. Milli birliğimize ve irademize saldırdılar.

Kendi ülkesine - halkına, kör, sağır, lal ve hissiz olanlara ne yapsak fayda etmez.