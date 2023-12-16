HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz

16.12.2023 21:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da düzenlenen İlim Yayma Ödülleri'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaygınlaşan sosyal medya platformlarıyla ilgili de, "Bu platformlar vasıtasıyla milli bünyemizi tahrif ve tahrip eden sapkın akımların toplumumuza sirayet etmeye başladığına şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz

İlim Yayma Ödüllerinin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yabancı sosyal medya platformlarını hedef aldı. "Bir milletin varlığı yetiştirdiği nesillerin donanımına bağlıdır" diyen Erdoğan, "Sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla ahlaki açıdan ciddi bir erozyon hatta yozlaşma yaşandığını görüyoruz." dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İlim Yayma Ödülleri vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan memnunum. Bu yıl Aziz Sancar hocamıza İlim Yayma Vakfı 50.yılına özel bir mükafat takdim ediyoruz. Aziz Sancar hocamıza buradan şükranlarımızı gönderiyoruz. Ülkemizin çok partili hayata geçmesiyle filizlenen demoktrasi, özgürlük ve kalkınma başlamıştır. Sabahattin Zaim hocamız şöyle anlatıyor; 1951 Türkiye'sinin manzarası şuydu: Ne özel okulumuz vardı ne bilim adamımız, ne derneğimiz ne de vakfımız vardı. Tamamen teşkilatsız bir toplumduk. Bütün gayrimüslümlerin teşkilatları vardı. 1950 yılı sonrasında cemiyetleşmek başladı. İlk cemiyetimiz de İlim Yayma Cemiyeti'ydi. Yasakların ve baskıların altında ezilen milletimiz partimizle yeniden kendini bulmuştur.

AA-20231216-33202366-33202359-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_ILIM_YAYMA_ODULLERI_TORENINE_KATILDI

Vakfımızın kuruluşunun 50. yıl dönümünü geride bıraktık. İlim Yayma Cemiyeti ve Vakfı, yurtları, bursları, eğitim merkezleri, örgün ve yaygın eğitim kurumları, üniversitesiyle iftihar verici bir müessesedir. İmam Hatip okullarının kuruluşu ve yaşatılmasında cemiyetimizin hayati katkıları olmuştur. Kuruluşumuzdan bugüne emeği geçen herkese iftiharlarımı sunuyorum. Rahmetli Sabahattin Zaim hocamız bilim insanlarının kendilerini nasıl geliştirmesi gerektiğine kafa yormuş bir münevverdir. Bir sahada derinleşmek tek başına yeterli değildir.

"FİKİR KURAKLIĞI YAŞIYORUZ"

Gençlik döneminde hata yapmaktan korkarak eser vermeyen, kitap yazmayan ilim adamı daha sonra bunları hiç yapamaz. Sabahattin Zaim hocamıza göre gelip geçici bir uğraş olan bilimi değerli kılan sürekli kendini geliştirmektir. Ülkemiz bu bakımdan maalesef kurak bir süreçten geçiyor. 10 binlerce hocamız olmasına rağmen telif eser sayımız bir hayli düşüktür. Tercüme eserler, elbette önemlidir. Fikir kuraklığı yaşıyoruz. Bir şeyle dertlenmek onun davasını gütmenin şartıdır. Türk ve İslam dünyasının böyle bir davası vardır. Bu davayı gündeme getirip hatırlatmak hepimizin vazifesidir. İlim insanlarımızla gurur duyacağımız günler gelecektir.

"MİLLİ BÜNYEMİZİ TAHRİP EDEN SAPKIN AKIMLAR TOPLUMUMUZA SİRAYET EDİYOR"

Bir milletin varlığını sürdürebilmesi yetiştirdiği nesillerin donanımına bağlıdır. Toplumların geleceklerinden duydukları endişenin en önemli sebebi yeni nesilin avuçlarından kayıp gittiğini görmektedir. Bizde teknolojiyle birlikte evlatlarımızı korumak zorundayız. Yabancı sosyal platformların kullanılması ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşanıyor. Bu platformlar vasıtasıyla milli bünyemizi tahrif ve tahrip eden sapkın akımların toplumumuza sirayet etmeye başladığına şahit oluyoruz. Bunların yayılmasını engellemek İlim Yayma Cemiyeti gibi müesseselerimize düşüyor.

AA-20231216-33202366-33202361-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_ILIM_YAYMA_ODULLERI_TORENINE_KATILDI

"UZUNCA BİR SÜRE PUSULASIZ KALDIK"

Eğer ailede güzel insan yetiştirilirse işletmede helal rızık üretimi olur. Saadeti ailesinde refahı da işletmesinde aramayan toplumlar yıkılıp gitmeye mahkumdur. Dünyada ve ülkemizde aile kurumuna yönelik saldırıya bu gözle bakmalıyız. Eskiden çocuklara bizde yaşadık ilmihal yani hayatın içinde nasıl davranmamız gerektiğini anlatan kurallar öğretilirdi. Sabah nasıl kalkacak, sokağa nasıl çıkacak, iş ve ev hayatında nasıl hareket edecek, nasıl yaşayacak bunun çerçevesi zihnine nakşedilirdi. Uzunca bir süre pusulasız kaldık. Sadece biz değil dünyanın tamamı benzer bir savrulmaya maruz bırakıldı.

1947'deki Filistin'i düşünün ve şimdiki Filistin'i düşünün, nasıl sömürdüler. Bu mahkumiyeti belirlediyseler şuan itibariyle bunu daha da ileri götürmenin gayreti içindeler.

AA-20231216-33202366-33202365-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_ILIM_YAYMA_ODULLERI_TORENINE_KATILDI

Çok büyük bedeller ödedik ama ükemizi bir bataklıktan çıkarmayı başardık. Türkiye ekonomisiyle güvenliğiyle diplomasisiyle çok daha hürdür ve geleceğine çok daha güvenle bakabilmelidir. Biz siyasi askeri ve ekonomi olarka güçlendikçe dost ve kardeşlerimizin öz güvenleri de arttı. Geçmişe göre çok daha olumlu ve cesur bir hava var. Karabağ'ın işgalden kurtuluşu bu havayı daha da güçlendirmiştir.

"KATLİAMLARIN ÖNÜNE GEÇECEĞİMİZ GÜNLER YAKINDIR"

Zalim İsrail'in Gazze'deki katliamların önüne geçeceğimiz günler de endişe etmeyin Allah'ın izniyle yakındır. Çocuklarımızı tarihimize uygun yetiştirmemiz önceliğimiz olmalıdır. Aksi takdirde sonumuz Batılı ülkeler gibi olur. Asıl işi yapacak olan bilim insanlarımızdır, sivil toplum kuruluşları ve ailenin ta kendisidir. İlim Yayma Cemiyetimiz ve gönüllü kuruluşlarımızdan sahaya girmelerini bekliyoruz.

Çok çalışarak evlatlarımıza, ümmete olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye mecburuz. Bu duygularla ödüllerini taktim ettiğimiz bilim insanlarımızı tebrik ediyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Güler'den Tuzla Piyade Okulu açıklaması: Olaya karışanlar görevden uzaklaştırıldıBakan Güler'den Tuzla Piyade Okulu açıklaması: Olaya karışanlar görevden uzaklaştırıldı
Muğla'da korkutan deprem! AFAD duyurduMuğla'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
Dükkanın önünde içki içen adamı uyardı! Çocuklarıyla beraber dehşeti yaşadıDükkanın önünde içki içen adamı uyardı! Çocuklarıyla beraber dehşeti yaşadı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ödül töreni
En Çok Okunan Haberler
Teknik direktör hüngür hüngür ağladı! Yıldız oyuncu bilincini kaybetti, yere yığıldı

Teknik direktör hüngür hüngür ağladı! Yıldız oyuncu bilincini kaybetti, yere yığıldı

Dükkanın önünde içki içen adamı uyardı! Çocuklarıyla beraber dehşeti yaşadı

Dükkanın önünde içki içen adamı uyardı! Çocuklarıyla beraber dehşeti yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyaya tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyaya tepki

Yıllar sonra bir araya geldiler! Cinsel ilişki sözleri olay oldu

Yıllar sonra bir araya geldiler! Cinsel ilişki sözleri olay oldu

İYİ Parti'de 'Şeyh Said' tartışması derinleşiyor! 12 bin 750 kişi istifa etti

İYİ Parti'de 'Şeyh Said' tartışması derinleşiyor! 12 bin 750 kişi istifa etti

Cinayetten aranıyordu, yakalandığı yer herkesi şoke etti!

Cinayetten aranıyordu, yakalandığı yer herkesi şoke etti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun son görüntüsüne bakmaya dayanamadı

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun son görüntüsüne bakmaya dayanamadı

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.