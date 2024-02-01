Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Diyanet Akademisi Başkanlığı'nın düzenlediği törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Külliyemizi teşrifleriniz dolayısıyla her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Böylesine güzel bir atmosferde, böyle anlamlı bir programda bizleri buluşturan Rabbime hamd ediyorum.

33 ayrı mekanda devam eden kurslar... Bu bir azmin, kararlılığın ifadesidir. Diyanet Akademisi'ni 10 yılı bulan titiz çalışmalar sonucunda 2022'de hayata geçirdik. Kuruluş sürecinde mevzuat alanındaki eksiklikler de giderildi.

1976 yılından beri hizmet içi eğitim şartlarında 3 yıla kadar devam eden ihtisas eğitimleri yasal bir çerçeveye oturtuldu. Verilen din hizmetlerinin verimliğini daha da artıracağız.

Önce başbakan, sonra cumhurbaşkanı sıfatıyla akademiyle ilgili tüm safahati yakından takip ettik. Bugün ilk mezunları görmenin bahtiyarlığı içerisindeyiz. 4537 aday din görevlimizi tebrik ediyorum.

Bu kardeşlerimizin de görevine başlamasıyla birlikte diyanet camiamız inşallah daha da güçlenecek. Mevla işlerini kolaylaştırsın. Aynı şekilde aday din görevlilerimizi en güzel şekilde yetiştiren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ebediyete intikal eden hocalarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Atalarımız islamı sadece kendi hayatlarına tatbik etmekle kalmamış, yeni fetihlerle yayılmasına da hizmet etmişlerdir. İslam'da adeta kendini bulan ecdad, huzuru, barışı kardeşliği 3 kıta 7 iklime kadar ulaştırmıştır.

Son dönemde Türkiye karşıtı kimi çevrelerce çift kulvarlı bir kampanya yürütüldüğünü görüyoruz. İlki lümpen faşistlerin gündeme getirmeye çalıştığı 'İslamsız Türklük' tanımıdır. Milletimizi ayakta tutan tarihi, kültürel ve beşeri değerler tahrip edilmek isteniyor. İslam'ın gaza ruhunu taşımayan bir Türklük projesi, Türk milletini müzeye kaldırma teşebbüsleridir. Burada gaye milletin mayasını bozmak, kaleyi içeriden çökertmektir. İkinci kulvarda ise; şeriat düşmanlığı vardır. İslam'ın kurallarını temsil eden şeriata düşmanlık dininin kendisine husumettir. Yaşayıp yaşamamak tercihtir. Dinin emirlerine dil uzatmak başka konudur. Bu ülkenin kimi baroları çıkıp kelime-i tehvip yazılı bayraktan rahatsız oluyor, hatta suç durusunda bulunuyor.

Kendini sanatçı diye tanımlayan kimi şahsiyetler, milyonlarca vatandaşımızı gerici, yobaz diye tahkir edebiliyor. En büyük ikinci siyasi partisinin genel başkanı 'Çocuklara din eğitimi verilmesine ortaçağ zihniyeti' deme gafleti gösterebiliyor.

Bu tür menfi örnekleri uzatmak mümkün. Yaşadığımız her hadisede ülkemizde özellikle tek parti dönemiyle başlayan, vesayet dönemlerinde artan kimliksizleştirme politikaları Türkiye'ye dair hiçbir hayali, endişesi olmayan zihni ve kalbi sömürgeleştirilmiş bir güruh ortaya çıkarmıştır. Bu güruhun vasfı kibridir, nobranlığıdır. Bunlar Anadolu insanını aşağılamayı tercih ettiler. Batı kadar bile kendi insanını tanıma gayreti göstermediler. Kadim değerleri gerilik emaresi olarak gördüler.

Bunlar bilmedikleri, anlamaya tenezzül etmedikleri insanlara, değerlere ve sembollere karşı kör bir husumet beslediler. Şeriata yönelik sergilenen pervasızlıkların gerisinde cehalet ve bilgisizlik hastalığı var. Ülkemizde en azından bir kesimin içinde bulunduğu cehalet karanlığında daha fazla boğulduğunu görmekten üzüntü duyuyoruz. El ele verip, milli bünyemize tehdit teşkil eden bu cehalet karanlığını yırtıp atacağımıza inanıyorum.

