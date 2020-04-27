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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker İnce'nin ailesine başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 12:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker Ahmet İnce'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker İnce'nin ailesine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşaknı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan atışları sonucu şehit olan İnce'nin ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

(AA)

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