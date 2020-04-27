Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker İnce'nin ailesine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye g\u00f6re, Cumhurba\u015fakn\u0131 Erdo\u011fan, Irak'\u0131n kuzeyinde b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensuplar\u0131nca d\u00fczenlenen havan at\u0131\u015flar\u0131 sonucu \u015fehit olan \u0130nce'nin ailesine bir mesaj g\u00f6ndererek ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileklerini iletti.\n(AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130\u015f Bankas\u0131'ndan ihracat\u00e7\u0131lara destekPTT \u00f6n\u00fcndeki insan kuyru\u011fu metrelerce uzad\u0131Koronavir\u00fcs\u00fc \u00e7ocuklar yayd\u0131