Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Yeni müjdeler geliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TBMM, kurucu vasfı ve zengin temsil yelpazesiyle ülkemizin ortak vicdanını da temsil ediyor. Bu çatı altında, teröre bulaşmaması ve hukuka uygun davranması şartıyla her siyasi görüşün yeri, anlamı ve söz hakkı vardır.

AB ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz.

"YENİ MÜJDELER GELİYOR"

Yeni müjdeler geliyor. Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız.

Yavuz gemimiz bakım sonrası yeni sondajlar için Akdeniz’e açılacak. Oruç Reis yeniden Akdeniz’de görevine döndü.

"İL KONGRELERİ BAŞLIYOR"

İl kongrelerimize başlıyoruz. Bu çerçevede inşallah hafta sonu Şırnak’ta olacağız. 24 Ekim’de Kayseri, 25 Ekim’de Malatya, 31 Ekim’de Van, 1 Kasım’da Samsun, 7 Kasım’da Kahramanmaraş, 8 Kasım’da Kocaeli il kongrelerimizde bizzat yer alarak milletimizle kucaklaşacağız.