Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Yeni müjdeler geliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor...
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
TBMM, kurucu vasfı ve zengin temsil yelpazesiyle ülkemizin ortak vicdanını da temsil ediyor. Bu çatı altında, teröre bulaşmaması ve hukuka uygun davranması şartıyla her siyasi görüşün yeri, anlamı ve söz hakkı vardır.
AB ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz.
Yeni müjdeler geliyor. Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız.
Yavuz gemimiz bakım sonrası yeni sondajlar için Akdeniz’e açılacak. Oruç Reis yeniden Akdeniz’de görevine döndü.
İl kongrelerimize başlıyoruz. Bu çerçevede inşallah hafta sonu Şırnak’ta olacağız. 24 Ekim’de Kayseri, 25 Ekim’de Malatya, 31 Ekim’de Van, 1 Kasım’da Samsun, 7 Kasım’da Kahramanmaraş, 8 Kasım’da Kocaeli il kongrelerimizde bizzat yer alarak milletimizle kucaklaşacağız.
Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır. Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar TTB’nin başına geçebiliyor. Çoklu Baro Sistemi’nde olduğu gibi TTB ve diğer meslek kuruluşlarında da benzer çalışma yapmak zorundayız.
Minsk üçlüsü hala oyalama taktiği ile bu işi geçiştiriyor. Versenize işgal altındaki topraklarını.
(Mücahitlerin Azerbaycan’a yollanması iddiası) Bizim böyle bir derdimiz yok, Azerbaycan’a her türlü desteği vermeye varız yine vereceğiz.
Ayrıntılar geliyor...