Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan söyleşi sırasında Diyarbakır Valisi'ne talimat: Planını yap

Söyleşide bir gencin "Diyarbakır ve bölge için daha nasıl yatırımlar olacak? Diyarbakır'ın tanıtımı için bir şeyler istiyoruz." demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruyu yönelten gence yaşını sordu.

Gencin "20 yaşındayım" yanıtına Erdoğan, "Şimdi doğduğu zamanki Diyarbakır, bugünkü Diyarbakır hiç mi hiç mukayese edilmez. 20 yıl önce Diyarbakır gezilecek, görülecek bir Diyarbakır değildi, harabe, altyapı yok, üstyapı yok, tamamen berbat ve biz o Diyarbakır'ı hamdolsun bugün mukayese edilemeyecek bir Diyarbakır haline getirdik." şeklinde karşılık verdi.

"DİYARBAKIR ÇOK DEĞİŞTİ"

Şu anda Diyarbakır'ın, Dicle'nin özellikle altyapısının muhteşem olduğunu, insanların kafelerde gece saatlerine kadar oturarak muhabbet ettiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi şöyle yapacağız, buradaki bütün kardeşlerimizi ya Ankara merkezli burada toplayacağız, buradan Diyarbakır'a götüreceğiz veyahut da bütün illerin tespitini yapacaksınız, kendi illerinden oradan hemen uçak biletlerini falan gönderip Diyarbakır'a alacağız, Diyarbakır'da kendilerine rehberliği de yine Yusuf kardeşimiz de yapar ama, bizim orada Valilik vasıtasıyla Diyarbakır'ı bir gezmelerini doğrusu ben de çok ama çok isterim, çünkü Diyarbakır çok değişti. Dicle Üniversitesinin rehberlik bölümü varsa, rehberlik bölümü bu çalışmayı yapabilir ama orada biz valimizi görevlendirelim inşallah ve bu konuyla ilgili olarak da her şeyden önce illerimizden tabi uçak kaldırabilen illerimiz varsa oralardan uçakla gelirler, yoksa Ankara merkezli olarak Ankara'ya gelir, Ankara'dan kendilerini Diyarbakır'a uğurlarız."