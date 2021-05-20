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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan söyleşi sırasında Diyarbakır Valisi'ne talimat: Planını yap

20.05.2021 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelerek soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gencin Diyarbakır için ne gibi planlar yapılacağını sorması ve Diyarbakır için bir tanıtım talep etmesi üzerine Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu arayarak gençler için Diyarbakır gezisi talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan söyleşi sırasında Diyarbakır Valisi'ne talimat: Planını yap

Söyleşide bir gencin "Diyarbakır ve bölge için daha nasıl yatırımlar olacak? Diyarbakır'ın tanıtımı için bir şeyler istiyoruz." demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruyu yönelten gence yaşını sordu.

Gencin "20 yaşındayım" yanıtına Erdoğan, "Şimdi doğduğu zamanki Diyarbakır, bugünkü Diyarbakır hiç mi hiç mukayese edilmez. 20 yıl önce Diyarbakır gezilecek, görülecek bir Diyarbakır değildi, harabe, altyapı yok, üstyapı yok, tamamen berbat ve biz o Diyarbakır'ı hamdolsun bugün mukayese edilemeyecek bir Diyarbakır haline getirdik." şeklinde karşılık verdi.

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"DİYARBAKIR ÇOK DEĞİŞTİ"

Şu anda Diyarbakır'ın, Dicle'nin özellikle altyapısının muhteşem olduğunu, insanların kafelerde gece saatlerine kadar oturarak muhabbet ettiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi şöyle yapacağız, buradaki bütün kardeşlerimizi ya Ankara merkezli burada toplayacağız, buradan Diyarbakır'a götüreceğiz veyahut da bütün illerin tespitini yapacaksınız, kendi illerinden oradan hemen uçak biletlerini falan gönderip Diyarbakır'a alacağız, Diyarbakır'da kendilerine rehberliği de yine Yusuf kardeşimiz de yapar ama, bizim orada Valilik vasıtasıyla Diyarbakır'ı bir gezmelerini doğrusu ben de çok ama çok isterim, çünkü Diyarbakır çok değişti. Dicle Üniversitesinin rehberlik bölümü varsa, rehberlik bölümü bu çalışmayı yapabilir ama orada biz valimizi görevlendirelim inşallah ve bu konuyla ilgili olarak da her şeyden önce illerimizden tabi uçak kaldırabilen illerimiz varsa oralardan uçakla gelirler, yoksa Ankara merkezli olarak Ankara'ya gelir, Ankara'dan kendilerini Diyarbakır'a uğurlarız."

ERDOĞAN DİYARBAKIR VALİSİ'NE TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu aradı ve "Diyarbakırlı bir genç bana bir tuzak kurdu ve 'Ben bütün bu arkadaşlarımızı Diyarbakır'da ağırlamak istiyorum.' dedi. Ben de 'davet senden ağırlamak bizden dedim.' Rehberliği sen yapacaksın, nerede ağırlayacaksak, hangi otelde, bunların planını yap. Sana onların durumunu bildireceğiz, tarihi bildiririz. Nereleri gezdirmek isabetli olur, planını yap, ona göre de inşallah tüm gençlerimizi Diyarbakır'a götürelim." şeklinde talimat verdi.

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Cumhurbaşkanı Diyarbakır Recep Tayyip Erdoğan

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