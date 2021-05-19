Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle yaptığı söyleşiden satır başları şöyle:

Aşılama sürecinde ne durumdayız?

Sayı olarak paylaşayım. Şu an itibarıyla Türkiye dünyadaki aşı uygulamasında hemen hemen en önde gelen ülkelerden bir tanesi. 11 buçuk milyonu 2. doz olmak üzere toplamda 26 buçuk milyon aşılama yaptık.

Tam kapanmanın etkisini ne kadar gördük?

Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında farkı çok açık net gördük. Şimdi hedef 5 bine inmek, 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız.

AYRINTILAR GELİYOR...

