HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtlıyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtlıyor

19.05.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle yaptığı söyleşiden satır başları şöyle:

Aşılama sürecinde ne durumdayız?

Sayı olarak paylaşayım. Şu an itibarıyla Türkiye dünyadaki aşı uygulamasında hemen hemen en önde gelen ülkelerden bir tanesi. 11 buçuk milyonu 2. doz olmak üzere toplamda 26 buçuk milyon aşılama yaptık.

Tam kapanmanın etkisini ne kadar gördük?

Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında farkı çok açık net gördük. Şimdi hedef 5 bine inmek, 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız.

AYRINTILAR GELİYOR...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştıAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı
İYİ Partili il başkanı koronavirüse yenik düştüİYİ Partili il başkanı koronavirüse yenik düştü
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de peş peşe depremler

İzmir'de peş peşe depremler

Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Aldığı talimatı açıkladı

Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Aldığı talimatı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

Manisa'da 4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı

Manisa'da 4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

Şoke eden Sedat Peker paylaşımı

Şoke eden Sedat Peker paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Memleket Partisi kuruldu

Memleket Partisi kuruldu

Kritik kabine toplantısı başladı

Kritik kabine toplantısı başladı

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.