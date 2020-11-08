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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli mesajlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 16:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kocaeli Toplu Açılış Töreni”nde konuştu. Erdoğan, "İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor, sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kocaeli Toplu Açılış Töreni”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor, sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretiyoruz." dedi.

Erdoğan, "Bu ülkenin potansiyelini bilen çok iyi bilen girişimcilerimiz şeamet tellallarına kulak asmadan Türkiye'nin aydınlık geleceğine yatırım yapıyor." ifadesini kullandı.

"HAYALLERİMİZİ PROJELERE, PROJELERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayallerimizi önce projelere, projelerimizi de zaman içinde tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE SALGIN SÜRECİNDEN GÜÇLÜ ÇIKACAK"

"Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu asır, Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Batı ülkelerindeki sefahat perdesinin altındaki zihni sefalete, geri kalmış ülkelerin varlık içinde nasıl yokluğa mahkum edildiklerine bizzat şahit oluyoruz." dedi.

AA

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