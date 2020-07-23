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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 11:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantı öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aslanlı Yol’un başlangıcındaki yerini almasının ardından başlayan törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ay yıldız çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

YAŞ üyeleri olarak 2020 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunuzda bulunuyoruz. Kurduğun ve bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyetini 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz.

Suriye’de Libya’ya, Doğu Akdeniz’den terörle mücadeleye kadar farklı cephelerde elde ettiğimiz tarihi başarılar ülkemizin gücünü ve ordumuzun yeteneklerini ortaya koymaktadır.

Yüksek disiplini, vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri kem gözlere karşı vatanımızın güvenliğini ve bekasının teminatı olmayı sürdürmektedir.

Bu düşüncelerle zat-ı alinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum, ruhun şad olsun.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ toplantısı için üyelerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti.

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(İHA)

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