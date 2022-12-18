Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetine icabetle, Katar’ın başkenti Doha’ya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Lusail Stadyumu’nda karşılaşan Arjantin-Fransa maçını izledi.

Oldukça çekişmeli geçen mücadele, Arjantin'in seri penaltı atışları sonrası kazanmasıyla son buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Arjantin'i tebrik etti. Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin’i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin’i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 18, 2022



