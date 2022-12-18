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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'i tebrik etti

18.12.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin-Fransa arasındaki 2022 FIFA Dünya Kupası final maçını yerinde izlemişti. Arjantin'in mutlu sona ulaşmasının ardından Erdoğan, sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetine icabetle, Katar’ın başkenti Doha’ya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Lusail Stadyumu’nda karşılaşan Arjantin-Fransa maçını izledi.

Oldukça çekişmeli geçen mücadele, Arjantin'in seri penaltı atışları sonrası kazanmasıyla son buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Arjantin'i tebrik etti. Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin’i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum."


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Arjantin Recep Tayyip Erdoğan

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