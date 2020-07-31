Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Liderlerin kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 olarak Kurban Bayram\u0131 tebri\u011finde bulundu\u011fu g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde, ikili ili\u015fkilerin geli\u015ftirilmesi ve b\u00f6lgesel konularda i\u015f birli\u011finin g\u00fc\u00e7lendirilmesi kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131 vurguland\u0131.\n(DHA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Pandemi sonras\u0131 yeni d\u00fcnyada dijital d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm h\u0131z kazand\u0131Devlet Bah\u00e7eli'den 30 g\u00fcn sonra ilk tweet!YKS sonu\u00e7lar\u0131 ne zaman a\u00e7\u0131klanacak? Sonu\u00e7lar erken a\u00e7\u0131klan\u0131r m\u0131?