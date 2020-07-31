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Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2020 15:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

(DHA)

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