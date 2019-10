Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması Toplantısı’na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması Toplantısı’nda, "Harekatımızı tehditlere aldırmadan sonuna kadar götürmeye kararlıyız. Açık söylüyorum, başladığımız işi muhakkak bitireceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Türk Konseyi Zirvesi için geldiği Bakü’deki temaslarının ilk gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’le görüştükten sonra DEİK tarafından düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması Toplantısı’na katıldı. Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada, “Biz iki ayrı devlet olsak da aynı milletin evlatlarıyız. Her fırsatta biz iki devlet tek milletiz dedik, diyoruz. Şimdi tabii yapılacak Türk Konseyi’nde bunu biraz daha geliştiriyoruz. Diyoruz ki ’6 devlet tek milletiz.’ Azerbaycan’a olduğu gibi Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ı da kendimizden ayrı görmedik, görmüyoruz. Hepimiz aynı dili konuşan, aynı dine inanan, tarihi bir, kültürü, medeniyeti bir 300 milyonluk çok büyük bir aileyiz” dedi. Erdoğan sözlerine, “Coğrafyamızın farklı köşelerinden toplantımıza teşrif eden siz misafirlerimize, girişimcilerimize, sivil toplum kuruluşlarımızın saygıdeğer yöneticilerine ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Sınırların mesafelerin anlamını yitirdiği dünyamızın devasa köye dönüştürdüğü bir dönemi yaşıyoruz. Aynı coğrafyayı paylaşan, aynı kültür havzasından beslenen milletlerin müşterek platformlar ve projeler zemininde daha fazla bir araya geldiğini görüyoruz. Yarın yedinci zirvesini yapacağımız Türk Konseyi, Türk dünyası olarak son dönemde bu yönde hayata geçirdiğimiz en kritik işbirliği mekanizmasıdır. Merhum İsmail Gaspıralı’nın ‘dilde, fikirde, işte birlik’ dediği bütünleşme ideali tam bir asır sonra Türk Keneşi’nde adeta gerçeğe dönüşmüştür. Özbekistan’ın tam üyeliği ile konsey daha da güçlenmiştir” diye konuştu.

“Türk dünyası olarak göç veriyoruz” Türk dünyasının göç verdiğini hatırlatan Erdoğan, “Türk dünyası olarak hem birbirimize hem de Avrupa’dan Amerika’ya kadar dünyanın farklı ülkelerine göç veriyoruz. Her yıl binlerce insanımız ya iş için, ya eğitim için, ya evlatlarına daha iyi bir gelecek kurmak için başka ülkelere göç ediyor. Türkiye 1960’dan itibaren vatandaşlarını yurt dışına işçi olarak göndermiş, son yıllarda komşu coğrafyalardan çok ciddi göç almış bir ülkedir. Türk cumhuriyetlerinden de on milyonlarca kardeşimiz bir başka ifadeyle diasporamız var. Değerli dostum İlham Aliyev’in dediği gibi bir milletin iki diasporası olmaz. Biz Kazak, Özbek, Türkmen, Azeri, Kırgız, Tatar, Çerkes Ahıska, Çeçen tüm kardeşlerimize Türk diasporasının doğal bir üyesi gözüyle bakıyoruz. Elbette bu insanlar ana vatanlarıyla bağlarını koparmadılar fakat geleceklerini kendi ülkelerinde değil göç ettikleri yerlerde görmeye başladılar. Yurt dışına giden insanlarımız arasında artık sadece işçiler değil doktor, siyasetçi, akademisyen, bakan, hatta bulundukları şehirleri yöneten belediye başkanları var. Ayrıca doğrudan iş kurmak, yatırım yapmak, ticari faaliyette bulunmak gayesiyle yurt dışına gidenlerin oranı giderek artıyor. Türk diasporasını daha da güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Türkiye ve Azerbaycan ne kadar güçlü olursa, yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz de o kadar güçlü olur” diye konuştu.

“Macaristan’ın gözlemci olarak Türk Keneşi’ne katılması çok önemli” Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son olarak Macaristan’ın gözlemci üye olarak Türk Keneşi’ne katılımı ise çok önemli bir kazanımdır. Amacımız tek bir soydaşımızın dışarıda kalmadığı güçlü, kuşatıcı, kapsayıcı bir yapıyı tesis etmektir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “300 milyonluk Türk dünyası içinde barındırdığı muazzam potansiyeli ancak bu manada hayata geçirebilir. İş dünyasının lokomotif rolünü oynamadığı her proje akim ve eksik kalmaya mahkumdur. İş adamlarımız ticari ve ekonomik ilişkilerimizin alperenleridir. İş dünyamızı, siz ticaret erbabımızı bir araya getiren çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bir taraftan ikili ticaretimizin önündeki engelleri kaldırırken, diğer taraftan da ortak ulaşım projeleriyle ülkelerimiz arasındaki mesafeleri kısaltıyoruz.”

“Terörle mücadele ediyoruz diye ambargodan ekonomik yaptırıma kadar türlü tehditlere maruz kaldık”

Türkiye’nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizler coğrafi konum nedeniyle terör tehdidine daha fazla maruz kalıyoruz. Türkiye yaklaşık 40 yıldır aralıksız bölücü terörle mücadele ediyor. DEAŞ’tan FETÖ’ye, PKK’dan El Kaidesi’ne kadar dünyanın en kalleş terör örgütlerinin hedefi olmuş, terör eylemlerine on binlerce vatandaşlarını kurban vermiş bir ülkeyiz. 40 yıllık terörle mücadelemizde pek çok hadise yaşadık. Dost bildiklerimizin ülkelerin türlü ayak oyunlarına şahit olduk. DEAŞ ile mücadele bahanesiyle, soykırımcı ve vahşi bir terör örgütü 30 bin tır dolusu silahla donatıldı. Dünyanın gözü önünde yaşandı. Dergilerinin kapakları terörist fotoğraflarıyla süslendi. Terörle mücadele ediyoruz diye ambargodan ekonomik yaptırıma kadar türlü tehditlere maruz kaldık” açıklamasını yaptı.

El Bab’da 3 bin 500 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Erdoğan, “Şu son attığımız adımın tek sebebi var. Suriye’nin kuzeyini özellikle PKK’nın yan unsurları durumunda olan PYD/YPG terör örgütlerinden temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine teslim etmektir. El Bab’da 3 bin 500 DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirip derdest ettik. Dünya bunu görmüyor. Gözleri var görmez. Aynı şekilde Cerablus’u biz bu teröristlerden temizledik mi? Cerablus’ta şu an Türkler mi var? Yok. Gerçek sahipleri var. Ey Avrupa Birliği bunu görmüyor musun, ey Arap Ligi sen bunu görmüyor musun? Bu Arap Ligi, Suriye’yi Arap Ligi’nden çıkaranlardan biri değil mi? Dün Suriye’yi Arap Ligi’nden çıkaranlar şimdi yeniden Arap Ligi’ne alma adımını atıyorlar. Bu ne menem iştir? Türkiye NATO’nun üyesi mi? AB üye ülkelerin tamamına yakını NATO üyesi mi? Ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi. Yoksa bu terör örgütlerini siz NATO’ya üye olarak aldınız da benim mi haberim olmadı? Bu ikiyüzlülük, bu çok yüzlülük neyle izah edilir? PKK, AB’nin terör örgütleri listesindedir. En baştadır. PKK’nın bu diğer PYD-YPG gibi yan kolları aynı şekilde birlikte hareket ediyorlar. Şu anda Suriye’de gerek ÖSO bütün arama taramaları yaparken, hatta cezaevinden DEAŞ’lıları çıkardılar. Orada kimin resmi var? Teröristbaşının resmi var. İşte ispat. Buyurun PKK. Siz bizi ne zannediyorsunuz? Bütün gerçekleri biz istihbarat örgütlerimizle her şeyi gayet iyi biliyoruz. Ama siz inadına bunu yapıyorsunuz. Niye? Güçlenen Türkiye karşısında böyle adımı atıyorsunuz. Onun için biz bu attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz. Ne derseniz deyin” ifadelerini kullandı.