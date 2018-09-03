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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2020'de Türkiye'de düzenlenecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2018 21:10 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kırgızistan'a gerçekleştirdiği ziyarette Bilal Erdoğan'ın da bulunması dikkat çekmişti. Erdoğan, bugünkü temaslarının ardından 2020 yılında Dünya Göçebe Oyunları'nın Türkiye'de yapılacağını açıkladı. Bilal Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanlığı görevinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2020'de Türkiye'de düzenlenecek

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Kırgızistan ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, ziyaretin iki ülkenin ortak geçmişlerinden güç alan ilişkilerinin daha da gelişmesine vesile olacağına inandığını belirtti.

Başkan Erdoğan, ziyarette mevkidaşı Sooronbay Ceenbekov ile gündemlerindeki tüm konuları değerlendirdiklerini, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısını gerçekleştirdiklerini ve FETÖ ile mücadelede atılabilecek müşterek adımları ele aldıklarını aktardı.

"GÖÇEBE OYUNLARI'NI 2020'DE ÜLKEMİZDE DÜZENLEYECEĞİZ"

İki ülke arasında siyasi, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirme konusunda ortak kararlılığı gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İş forumunda yatırımları teşvik edecek her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Kültürel bağlarımızı daha da güçlendirecek olan Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii'nin açılışını gerçekleştirdik. 3. Göçebe Oyunları'nın açılışına katıldık. Kırgızistan'ın dünya kültür mirasına kazandırdığı bu oyunları 2020 yılında inşallah ülkemizde düzenleyeceğiz.

Çolpan-Ata'da gerçekleştirilen Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi'nde diğer üye ülke devlet başkanları ile birlikte, başta kendi para birimlerimizle ticaret önerimiz olmak üzere bölgesel ve küresel konuları değerlendirdik. Kırgızistan ziyaretimizin ikili ve bölgesel ilişkilerimizde hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Samimi misafirperverlikleriyle bizlere ev sahipliği yapan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Ceenbekov'a ve kardeş Kırgız halkına şükranlarımı sunuyorum."

ETNOSPOR'UN SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi temaslarında oğlu Bilal Erdoğan'ın da yer alması dikkat çekmişti. Bilal Erdoğan'ın Kırgızistan'daki rolü de böylece belli oldu. Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanlığı görevinde bulunan Bilal Erdoğan'a bağlı Etnospor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle;


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
berat damadın olması sebebiyle bakan oldu...oğlun neden orada oğlun olduğu için değil etnospor başkanı olduğu için öyle mi?...hadi ya...
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