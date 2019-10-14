Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron’la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Macron’a Barış Pınarı Harekatı’nın amaçlarını anlattı. Suriye’nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye’nin güvenliği ve Suriye’nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret eden Erdoğan, harekatın bölgesel ve küresel barış ve istikrara sunacağı katkılara değindi.

