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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantepli şehit Hakan Gün'ün babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantepli şehit Hakan Gün'ün babasıyla telefonda görüştü

14.01.2024 14:38 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün babası Süleyman Gün ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantepli şehit Hakan Gün'ün babasıyla telefonda görüştü

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, merkez Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki şehit Gün'ün ailesini ziyaret etti.

Şehidin babası Süleyman Gün ve yakınlarıyla görüşen Abdülhamit Gül, aileye başsağlığı diledi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Gül'ün telefonuyla, baba Süleyman Gün ile görüştü.

Erdoğan, baba Gün'e başsağlığı dileyerek, "Rabbim şehidimizle sizleri cennetinde buluştursun inşallah. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor." dedi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
şehit taziye erdoğan
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