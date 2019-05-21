Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Gelin büyük ve güçlü Türkiye’yi birlikte inşa edelim”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gelin ülkemiz ve milletimiz üzerinde oynanan bu büyük oyunu birlikte bozalım, gelin Türkiye’yi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıralım, gelin büyük ve güçlü Türkiye’yi birlikte inşa edelim. Onun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek bu yolda yürüyelim. Biz buna hazırız. Meclisimizin de tüm milletvekilleriyle ve siyasi partileriyle buna hazır olduğuna inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tüm dönem milletvekilleri ile iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Bu meclis cumhuriyeti kuran meclistir, bu meclis çok partili siyasi hayata geçişin mimarı olan meclistir, bu meclis darbelere, cuntalara, vesayete karşı cesaretle dimdik duran meclistir, bu meclis ülkemizin kalkınması, gelişmesi, büyümesi yolunda atılan tüm adımların öncüsü olan bir meclistir, bu meclis milli iradenin üstünlüğü ilkesinden aldığı güçle ülkemize ve milletimize yönelik saldırıların önünü kesen bir meclistir, bu meclis tarihimizin en önemli yönetim sistemi değişikliğini demokratik sistem içinde başarıyla gerçekleştiren meclistir, bu meclis terör örgütleriyle, ihanet çeteleriyle, beşinci kol unsurlarıyla ülkemize diz çöktürmeye çalışanların heveslerini kursaklarında bırakan meclistir. Bunun için, bu çatı altında görev yapan her bir arkadaşımız her türlü teşekkürü ve takdiri hak etmektedir. Sizlerin şahsında, 1920’den bugüne kadar görev yapmış tüm milletvekillerimize şahsım, ülkem ve milletim adıma şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Milletimizin en büyük özelliği zor zamanlarda o eşsiz irfanıyla en doğru, sağlıklı, ideal yolu bulmayı hep başarmasıdır”

Türkiye’nin gücünün, meselelerini demokrasi ve hukuk içinde çözme iradesine, şartlar ne olursa olsun sahip çıkma kararlılığından geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyet tarihini gözden geçirdiğimizde milli birliğimizi, beraberliğimizi ön planda tuttuğumuz her dönemde çok büyük atılımlar gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Yine ne zaman kendi içimizdeki ihtilafların girdabına kapıldıysak kazanımlarımızı tehlikeye attık, kaybettik. Milletimizin en büyük özelliği zor zamanlarda o eşsiz irfanıyla en doğru, sağlıklı, ideal yolu bulmayı hep başarmasıdır. Yaşadığımız sıkıntıları, krizleri, kaosları, saldırıları hep bu şekilde atlattık. Milletimiz bugüne ve geleceğiyle tüm ilgili sorumluluğu da yetkiyi de kendi adına yasamada işte bu meclise, yürütmede cumhurbaşkanı olarak şahsıma, yargıda da yargı kurumlarına vermiştir. Güçler ayrımı denen bu sistemi ne derece sağlıklı işletebilirsek milletimizin umutlarına ve beklentilerine o denli iyi cevap verebiliriz. Yeni yönetim sistemimiz özellikle demokrasinin temelini oluşturan bu güçler arasındaki görev paylaşımını çok daha belirgin hale getirmiştir. Her birimiz kendi alanımızda ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetlerle Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmakla mükellefiz. Yasamanın da yürütmenin de yargının da güç ve yetki kaynağı bizatihi milletimizin kendisi olduğu için hesap vereceğimiz yerde orasıdır. Milletvekilleri ve cumhurbaşkanı olarak bizler seçimlerde bu hesabı veriyoruz. Yargı da anayasa ve kanunlar çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerle hesabını milletin vicdanına sunuyor. Demokrasinin bu üç sacayağı ne kadar sağlıklı işlerse Türkiye’de içerde ve dışarıda o derece güçlü olur. Coğrafyamızda milli birliğini ve devlet bütünlüğünü kaybeden ülkelere baktığımızda en büyük eksiklerinin demokrasi eksiği, milli iradenin tecellisindeki kopukluklar olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerin halkları çok büyük acılar çekmiş, vatanları tarumar olmuştur” açıklamasında bulundu.

“Ama başarı için her yolu mubah görenleri asla mazur göremeyiz”

“Bin yıllık vatanımız olan bu toprakları elimizden almak için her şeyi yaptılar, yapıyorlar” diyerek sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son dönemde özellikle son 6 yıldır diğer ülkeler ve toplumlar için oynanan oyunların çok daha fazlası bize de uygulanmaya çalışıldı. Bunun için terör örgütlerinden ekonomik tetikçilere kadar ellerindeki tüm imkanları kullandılar. Milletimizle, milli iradenin temsilcisi olan meclisimizle, kurumlarımızla birlikte yekvücut olduk, birlikte hareket ettik ve bu oyunları bozduk. Bugün buradaki şu güzel manzarayı birliğimizin, beraberliğimizin bir nişanesi olarak görüyorum. Ülkemizdeki siyaset kültürü zaman zaman çok sert tartışmaları, çekişmeleri, rekabeti beraberinde getirebiliyor. Siyaseti ülkemize ve milletimize hizmet için yapıyorsak bu durum elbette mazur görülebilir. Elbette demokrasinin bir cilvesi olarak kabul edilebilir. Ama başarı için her yolu mubah görenleri asla mazur göremeyiz. Kendi siyasi ve şahsi çıkarları için gerektiğinde darbecilerle, gerektiğinde küresel güçlerle, gerektiğinde terör örgütleriyle beraber hareket etme yoluna gidenlere milletimiz hiçbir zaman itibar etmemiştir ve etmeyecektir” dedi.