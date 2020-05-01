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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güzel günler yakın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 16:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören koronavirüs hastalarıyla telekonferans yöntemiyle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah bu belayı yavaş yavaş atlatıyoruz. Güzel günler yakın. Ramazan ayınız mübarek olsun. Rabbim bizlere bayramı bayram gibi kutlamayı nasip etsin. Hepinize geçmiş olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede Erdoğan, tek tek hastaların durumlarını sordu.

'GÜZEL GÜNLER YAKIN'

Hastalara şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri şöyle:

“Nasıl memnun musunuz? Rabbim şifalar versin inşallah. Allah sizlerden de razı olsun. İnşallah bu belayı yavaş yavaş atlatıyoruz. Güzel günler yakın. Ramazan ayınız mübarek olsun. Rabbim bizlere bayramı bayram gibi kutlamayı nasip etsin. Hepinize geçmiş olsun. Bu dönemde elhamdülillah en büyük gayreti sağlık çalışanlarımız verdi. Kendilerini feda edercesine mücadele verdiler. Bugün rakamları almadım ama dün vefat eden hasta sayısı 93’e düşmüştü. Taburcu olan hastalarımızın sayısının fazla olması bizi sevindiriyor. Bunun yanında rehavete kapılmamamız gerekir."

Tedavi gören hastalar ise hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de sağlık çalışanlarına çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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