CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HACI HARUN EKŞİ CAMİSİ AÇILIŞINDA KONUŞTU (1)

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ibadete açılan Hacı Harun Ekşi Camisi'nde cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hacı Harun Ekşi Camisi'nde geldi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve vatandaşlarca karşılanan Erdoğan, cuma namazını burada kıldı. Namazın ardından açılışı yapılan camide vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı.
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-Erdoğan'ın konuşması
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