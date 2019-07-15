Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Milletimize şanlı tarihini hatırlatacak pek çok eser, belge ve olay, maalesef bilinçli bir şekilde geri plana itildi. Oysa kökleri kuruyan bir ağaç nasıl ayakta duramazsa, mazisiyle bağları zayıflayan milletler de yaşayamaz.

-Milletimiz bir daha benzer acı yaşamasın,siyasetin üzerine darbe gölgesi düşmesin diye Yassıada'yı 27 Mayıs'ın canlı şahidine dönüştürüyoruz.

-15 Temmuz'u unutursak daha büyük acıların, daha büyük kalleşliklerin yaşanmasına engel olamayız.

-15 Temmuz, ihaneti ve milletimizin bu ihanete verdiği cevap, nesilden nesile aktarılması gereken kutlu bir emanettir.

15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak, sanatçısıyla sinemacısıyla öğretmeni, öğrencisi, akademisyeniyle hepimizin ortak görevidir.

