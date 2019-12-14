Cumhurbaşkanı Erdoğan  Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü

G\u00fclseli KENARLI\/\u0130STANBUL,(DHA) Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Hamas Siyasi B\u00fcro Ba\u015fkan\u0131 \u0130smail Haniye ile Dolmabah\u00e7e \u00c7al\u0131\u015fma Ofisi\u2019nde bir araya geldi. G\u00f6r\u00fc\u015fme bas\u0131na kapal\u0131 olarak ger\u00e7ekle\u015fti.PARTNERAd\u0131 Beren Saat ile an\u0131lm\u0131\u015ft\u0131! Dudak duda\u011fa...Libya ile askeri anla\u015fma Meclis'teA\u011fabey taraf\u0131ndan kazara vurulan gen\u00e7, \u00f6ld\u00fc
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