Cumhurbaşkanı Erdoğan Heniyye'yi kabul ediyor

G\u00fclseli KENARLI\/\u0130STANBUL,(DHA)-CUMHURBA\u015eKANI Recep Tayyip Erdo\u011fan, Hamas Lideri \u0130smail Heniyye'yi kabul ediyor.\nKabul \u00dcsk\u00fcdar'da bulunan Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Vahdettin K\u00f6\u015fk\u00fc'nde bas\u0131na kapal\u0131 olarak ger\u00e7ekle\u015fiyor.\n(FOTO\u011eRAF)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Gribe ne iyi gelir? Grip evde \u00e7abuk nas\u0131l ge\u00e7er? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? PARTNERAilesi uyard\u0131: Biraz yava\u015fla!\u00c7in \u0130stanbul Ba\u015fkonsoloslu\u011fu\u2019ndan koronavir\u00fcs\u00fc a\u00e7\u0131klamas\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum