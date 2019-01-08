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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 09:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı emekli zabıta memuru Ali Mutlu, 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mutlu, bir süredir KOAH hastalığı nedeniyle İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyordu.

Mutlu, gece yarısı saat 01:30 sularında Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Ali Mutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayattaki son dayısıydı. 5 çocuk babası olan Mutlu için bugün öğle namazına müteakip Piyalepaşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

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CENAZESİ RİZE'YE GÖTÜRÜLECEK

Daha sonra cenaze merhumun vasiyeti üzerine Rize'nin Güneysu İlçesi'ne götürülecek ve çarşamba günü Güneysu Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazını ardından Ulucami Mahallesi'nde yer alan aile mezarlığında toprağa verilecek. Ali Mutlu'nun cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ali mutlu

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Hadi hep beraber ülke olarak yas tutalım.
ALLAH RAHMET EYLESİN
Allah rahmet eylesin.
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