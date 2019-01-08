Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Mutlu, gece yarısı saat 01:30 sularında Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Ali Mutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayattaki son dayısıydı. 5 çocuk babası olan Mutlu için bugün öğle namazına müteakip Piyalepaşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

CENAZESİ RİZE'YE GÖTÜRÜLECEK



Daha sonra cenaze merhumun vasiyeti üzerine Rize'nin Güneysu İlçesi'ne götürülecek ve çarşamba günü Güneysu Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazını ardından Ulucami Mahallesi'nde yer alan aile mezarlığında toprağa verilecek. Ali Mutlu'nun cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.



