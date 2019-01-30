Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Diyarbakır’dan Ankara’ya yürüyor

Geçtiğimiz ay işsiz kalıp ev kirasını ve faturalarını ödeyemeyen Erdal Adıgüzel, sesinin duyulması için Diyarbakır’dan Ankara’ya yürüme kararı aldı. Sabah saatlerinde yola çıkan Adıgüzel, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp sorunlarını anlatmak istiyor.

Diyarbakırlı 30 yaşındaki 2 çocuk babası Erdal Adıgüzel, geçtiğimiz ay sözleşmesi dolduğu için işinden ayrılmak zorunda kaldı. Çalıştığı dönemlerde de zorluk çeken Adıgüzel, işsiz kalması sonrası kira ve borçlarını ödeyemez duruma geldi. Kolundan sakat olduğu için ağır işlerde çalışamayan Adıgüzel, kendine uygun bir iş bulamaması sonucu sesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyurmak için ilginç bir yola başvurdu. Diyarbakır’dan Ankara’ya yürümeyi kafasına koyan Adıgüzel, sabah saatlerinde yola çıktı. İşsiz olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini belirten Adıgüzel, yetkililerden kendisine yardım edilmesini bekliyor.

Bin kilometreyi yürüyerek kat edecek

Yaşadıkları ile ilgili İHA muhabirine konuşan Adıgüzel, yaklaşık bir ay önce sözleşmesi sona erdiği için işsiz kaldığını söyledi. 2 çocuğunun olduğunu ve çalıştığı dönemlerde de kirasını ödeyemediğini kaydeden Adıgüzel, “Kiralarım üst üste geldi, bana destek olmalarını istiyorum. Evliyim, iki çocuğum var, hiçbir ödememi gerçekleştiremiyorum. Bu uğurda Cumhurbaşkanımızın huzuruna çıkmak istiyorum. Bu soğuk havada bana ikram edeceği bir kase çorbası varsa çok mutlu olurum. Benim amacım, Diyarbakır’dan Ankara’ya yürümek ve sesimi duyurmak. Sabah saatlerinde yola çıktım, şimdi Siverek’e doğru ilerliyorum, yolculuğum yaklaşık bir ay sürecek. Allah kısmet eder Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürsem ona sıkıntılarımı söylemek istiyorum. Bu soğuk yağışlı havada bana yardım etmelerinden çok büyük bir mutluluk duyarım. Üzerime hiçbir şey almadım, nerede yatacağımı bilmiyorum ama rızkı veren Allah’tır, benim de rızkımı verir. Birinin kapısını çalıp yemek alırım diye düşünüyorum. Bana bir an önce yardımcı olmalarını istiyorum, devlet büyüklerime sesleniyorum. Benim isteğim budur, çok mağdurum, işsizim, kolum sakat, ağır işlerde çalışamıyorum, yardım bekliyorum” dedi.