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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında kritik görüşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 16:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Sayın Moon Jae-in ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında kritik görüşme

Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ve Kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ele alındı.

Ayrıntılar birazdan...


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