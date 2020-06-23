Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında kritik görüşme

G\u00f6r\u00fc\u015fmede, ikili ili\u015fkileri geli\u015ftirecek ad\u0131mlar ve Kovid-19 ile m\u00fccadelede i\u015fbirli\u011fi yap\u0131labilecek konular ele al\u0131nd\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERKorona a\u015fklar\u0131na engel olamad\u0131! \u00dcnl\u00fc oyuncu nikah masas\u0131na oturdu\u0130\u015fte il\u00e7e il\u00e7e \u0130stanbul'a d\u00fc\u015fen ya\u011f\u0131\u015f miktar\u0131 \u0130stanbul H\u0131fz\u0131s\u0131hha Kurulu'ndan son dakika maske takmama cezas\u0131!